Por su parte, la trujillana recalcó que actualmente mantiene una estrecha amistad con la abogada | Foto: Archivo GEC
Redacción EC

La trujillana anunció el fin de su relación profesional con la reconocida abogada , negando que hayan tenido algún conflicto, pues aquella decisión fue tomada en buenos términos tras un año de patrocinio legal.

Cabe recordar que, en un comunicado publicado en sus redes sociales, López expresó su gratitud hacia Sasieta por los servicios que le brindó de manera “ad honorem” durante los últimos doce meses.

Rosario Sasieta subrayó que cumplió con todas las gestiones legales durante su labor con Pamela López. (Foto: GEC)

“Yo no he quedado mal con la doctora. Tenemos buena relación. Hasta el día de hoy estoy agradecida con ella y con el doctor Ochoa”, dijo López en una entrevista con 'Magaly TV: La Firme‘, el pasado martes.

De ese modo, la expareja de Christian Cueva aclaró que fue Sasieta quien puso fin al vínculo legal. “Yo no decidí, ella indica bien claro que ella renuncia al patrocinio. Ella renuncia, pero no por un conflicto entre ella y yo. Ya pasó un año, ella lo ha hecho ‘ad honorem’”, sostuvo.

Rosario Sasieta desmiente conflicto con Pamela López

Por su parte, Rosario Sasieta también desmintió cualquier disputa con López y afirmó que la transición fue un paso planificado y conversado entre ambas.

“No hay pleito. Discúlpame. Acá no hay billete, porque el ‘ad honorem’ sale del corazón”, comentó Sasieta en 'América Hoy’.

Sasieta explicó que el 20 de agosto se reunió con López y el nuevo abogado, Gino Zamora, para coordinar el cambio.

“Yo había hablado con el doctor Gino Zamora y le dije: ‘Doctor, ¿usted estaría de acuerdo en tomar este caso?’, me dijo sí. Entonces, con ese sí, las dos firmamos el documento y lo guardamos”, relató.

La abogada también negó haber buscado un porcentaje de los cobros anticipados por alimentos que Pamela ha iniciado para sus hijos. “Jamás. Porque ese fue mi compromiso y yo los compromisos los cumplo”, enfatizó.

López, quien denunció a Cueva por violencia física y psicológica, ahora será representada por el abogado Gino Zamora Vega.

Rosario Sasieta, de 68 años, es una mediática abogada

