Pamela López debutó como conductora en la gala de los Premios HEAT 2026. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
Pamela López debutó como conductora en la gala de los Premios HEAT 2026. (Foto: Instagram / @pamelalopezoficial)
Por Redacción EC

Pamela López debutó como conductora en los Premios HEAT 2026, evento que se realizó en Puerto Vallarta, México. La influencer formó parte del equipo de presentadores y asumió la responsabilidad de anunciar una de las categorías.

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