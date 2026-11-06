Pamela López debutó como conductora en los Premios HEAT 2026, evento que se realizó en Puerto Vallarta, México. La influencer formó parte del equipo de presentadores y asumió la responsabilidad de anunciar una de las categorías.

Su presencia en el escenario marcó una nueva experiencia en su trayectoria, luego de ganar notoriedad en el espectáculo nacional tras su separación del futbolista Christian Cueva. Esta vez, López tuvo la oportunidad de desenvolverse frente a un público internacional y compartir escenario con otras figuras del entretenimiento.

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Antes de su participación, la influencer realizó los ensayos correspondientes para preparar su intervención. Durante estas prácticas repasó los detalles de su presentación frente a las cámaras.

El desenvolvimiento de Pamela López recibió comentarios positivos por parte del equipo de producción. “¡Bien, güera!”, expresaron algunos de los encargados del evento, quienes destacaron su desempeño y entusiasmo durante los ensayos.

La participación de la aún esposa de Christian Cueva también generó atención por tratarse de una faceta distinta a las apariciones que habitualmente realizaba en programas de espectáculos.

Los Premios HEAT también contaron con la participación de otros representantes peruanos. Entre ellos estuvieron Kate Candela, nominada en la categoría Mejor Promesa Musical, y Brunella Torpoco, quien formó parte de un homenaje a la cantante Celia Cruz y obtuvo el premio a Mejor Artista de Salsa, venciendo a grandes cantantes como Marc Anthony y Rubén Blades.

Brunella Torpoco obtuvo el galardón a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026 y dedicó el reconocimiento a su familia, su hijo y al Perú. (Foto: Prensa Heat)

Cabe señalar, que Pamela López fue nominada junto a Zully, Tefi Valenzuela y Shirley Arica en la categoría Influencer del año en los Premios HEAT 2026.