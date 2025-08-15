Tras la carta notarial que recibió de Christian Cueva, donde le otorgó 48 horas para retractarse por una supuesta difamación, Pamela López se ha pronunciado indicando que se defendería con “la verdad”.

Como se recuerda, hace unos días, Pamela denunció en ‘Amor y Fuego’ que el futbolista realizó supuestas llamadas intimidatorias a su actual novio, el cantante Paul Michael, mientras este realizaba un concierto con la Orquesta Candela.

“Bueno… si tengo que lidiar y defenderme de este tipo de personas, lo haré siempre con la verdad”, escribió la trujillana en sus redes sociales, compartiendo la notificación del padre de sus hijos, a quien viene exigiendo el pago de una manutención formal.

Esto dijo Pamela López ante la carta notarial de Christian Cueva

Aunque el deportista le otorgó un plazo para que se retracte de sus acusaciones, Pamela dijo, en tono retador, que “está parada y sin polo” lista para responder a las acciones legales de quien fue su presunto agresor.

López detalló que las llamadas y audios de WhatsApp recibidos por Michael fueron realizados a través del número de un amigo de Cueva, a quien lo conocen como Mariño.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre las acusaciones de Pamela López?

Al respecto, el deportista comentó que las declaraciones de Pamela le “causaron un gran daño a su honra, para desprestigiarlo ante la opinión pública” y su actual equipo de fútbol, por lo que, exigió una pronta retractación. “Solicito la rectificación pública inmediata, en un plazo de 48 horas”, agregó.

Esta fue la carta notarial que Christian Cueva le mandó a Pamela López

Tras ello, en el documento, Cueva negó que haya “enviado mensajes de texto, audios o haya tenido comunicación directa e indirecta con Paul Michael”, calificando las acusaciones de Pamela como “falsas y carentes de objetividad probatoria”.

MÁS INFORMACIÓN: Piero Arenas niega beso con Pamela López y aclara que Christian Cueva nunca lo golpeó

¿Cuáles fueron los mensajes que recibió Paul Michael?

Los mensajes enviados a Paul Michael carecieron de sentido, muchos de ellos fueron enviados en modo efímero, y en algunos se podía escuchar la supuesta voz de Cueva. “Tío, por acá mi otro numero. Tú le vas a mandar la guitarra a ella, o cómo”, fueron alguno de los mensajes.

“Lo mandaron para 1 vez y mi chavito como no sabía nada, lo abrió, escuchó y cerró. No me dio tiempo de grabar, el último que sí llegué a escuchar su voz del padre de mis hijos”, dijo. “Paul no conoce ni a Mariño, ni al padre de mis hijos, no tienen nada en común, ¿para qué consiguieron su número?“, agregó.

Los mensajes del amigo de Cueva a Paul Michael, según Pamela López

Además, según Pamela, Michael trató de llamar al número vinculado a Mariño, pero no tuvo éxito, y agregó que los mensajes también habrían llegado a otro integrante de la agrupación en donde trabaja Paul.