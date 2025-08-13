Este miércoles, la experta en moda y belleza, Nicole Akari, reveló que Yahaira Plasencia todavía no le paga una deuda que arrastra desde el 2023, por lo que, el monto pendiente estaría superando los miles de soles.

“La deuda se sigue acumulando” , dijo Akari al ser entrevistada en ‘América Hoy’, donde participó en un segmento, opinando sobre la vestimenta que Yahaira utilizó en algunos de sus sus conciertos, mismos que Nicole destacó.

Durante el espacio de América TV, la modista comentó que, si bien ya no comenta sobre la deuda que Plasencia tiene contra ella, el monto “ha seguido aumentando”, y que esto corresponde a servicios profesionales que brindó a la cantante. “Me debe una cantidad fuerte, lo cual son varios miles de de soles”, puntualizó.

Nicole Akari es una asesora de imagen y belleza muy conocida en televisión y redes sociales | Foto: Instagram

Asimismo, la experta en belleza negó que haya tenido un acuerdo con Yahaira para el abono del dinero invertido. “Me imagino que ella sigue trabajando para poder pagar”, concluyó.

Por su parte, y hasta el momento, Yahaira no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Nicole Akari.

¿Cuánto le debe Yahaira Plasencia a Nicole Akari?

La deuda de Yahaira Plasencia con la modista, revelada en junio de 2023, superaba los $5 000 (aproximadamente S/18 500), reveló Nicole. Esta cantidad se debía a pagos pendientes por servicios de asesoría de imagen y alquiler de vestuario.

Además del dinero, Akari acusó a Plasencia de no haberle devuelto unos aretes de diamante, valorizados en miles de soles que le prestó. Según Akari, la cantante se negó a pagar el valor de las joyas cuando se enteró del costo.

De ese modo, Akari lamentó haber defendido a Plasencia públicamente en el pasado, calificándola de “desleal” y “malcriada” por el trato recibido y la falta de profesionalismo para saldar su deuda.