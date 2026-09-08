Durante su participación en el cierre de la feria Fusión 2026, Paula Arias fue entrevistada por América Espectáculos sobre la posibilidad de que Yahaira Plasencia contraiga matrimonio próximamente. La salsera respondió con entusiasmo y expresó su deseo de que ese momento llegue.
“Yo quiero que sí”, manifestó Arias. La cantante explicó que percibe a su amiga en una etapa de mayor tranquilidad y estabilidad, tanto en su vida personal como en otros aspectos de su vida.
“Está enamoradísima, me encanta, la veo tranquila, la veo feliz. La veo a ella que se está realizando”, agregó la líder de Son Tentación sobre la relación que mantiene la intérprete de “Ulalá” con Luis Fernando Rodríguez.
Como se sabe, la amistad entre ambas salseras permite que Arias conozca de cerca algunos de los cambios que ha experimentado Yahaira. Incluso contó, entre risas, que la intérprete habría adoptado nuevos hábitos desde que inició su relación con el empresario. “No la he visto nunca, hasta ejercicios hace. Ella jamás ha hecho ejercicios, imagínate”, comentó.
Paula Arias también ha respaldado anteriormente el romance entre Yahaira y Luis Fernando. En diciembre de 2025, destacó públicamente la tranquilidad que observaba en su amiga y aseguró que tenía una buena impresión del empresario.
Cabe recordar que en febrero de este año Yahaira Plasencia fue vinculada con rumores de un posible compromiso luego de lucir un llamativo anillo. Sin embargo, la salsera no confirmó ni desmintió en aquella oportunidad que estuviera próxima a casarse con Luis Fernando Rodríguez.
Yahaira Plasencia, la cantante y personalidad de televisión peruana, comparte su profundo deseo de ser madre en recientes entrevistas. Revela que ha pensado tener un bebé con una expareja y menciona que ya tiene nombres para sus futuros hijos, aunque prioriza su carrera artística en este momento.