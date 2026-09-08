Paula Arias aseguró que su amiga y excompañera de grupo Yahaira Plasencia está feliz con su relación al lado del empresario Luis Fernando Rodríguez. (Foto: Captura de video - América Espectáculos / Instagram - @yahairaplasencia)
Paula Arias aseguró que su amiga y excompañera de grupo Yahaira Plasencia está feliz con su relación al lado del empresario Luis Fernando Rodríguez. (Foto: Captura de video - América Espectáculos / Instagram - @yahairaplasencia)
Por Redacción EC

Paula Arias no ocultó su entusiasmo por la relación que mantienen Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez. La líder de Son Tentación aseguró que le gustaría ver a su amiga llegar al altar con el empresario, a quien la cantante está vinculada sentimentalmente desde hace varios meses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.