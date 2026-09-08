Paula Arias no ocultó su entusiasmo por la relación que mantienen Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez. La líder de Son Tentación aseguró que le gustaría ver a su amiga llegar al altar con el empresario, a quien la cantante está vinculada sentimentalmente desde hace varios meses.

Durante su participación en el cierre de la feria Fusión 2026, Paula Arias fue entrevistada por América Espectáculos sobre la posibilidad de que Yahaira Plasencia contraiga matrimonio próximamente. La salsera respondió con entusiasmo y expresó su deseo de que ese momento llegue.

“Yo quiero que sí”, manifestó Arias. La cantante explicó que percibe a su amiga en una etapa de mayor tranquilidad y estabilidad, tanto en su vida personal como en otros aspectos de su vida.

Paula Arias aseguró que su amiga y excompañera de grupo Yahaira Plasencia está feliz con su relación al lado del empresario Luis Fernando Rodríguez. (Foto: Captura de video / América Espectáculos)

“Está enamoradísima, me encanta, la veo tranquila, la veo feliz. La veo a ella que se está realizando”, agregó la líder de Son Tentación sobre la relación que mantiene la intérprete de “Ulalá” con Luis Fernando Rodríguez.

Como se sabe, la amistad entre ambas salseras permite que Arias conozca de cerca algunos de los cambios que ha experimentado Yahaira. Incluso contó, entre risas, que la intérprete habría adoptado nuevos hábitos desde que inició su relación con el empresario. “No la he visto nunca, hasta ejercicios hace. Ella jamás ha hecho ejercicios, imagínate”, comentó.

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Paula Arias también ha respaldado anteriormente el romance entre Yahaira y Luis Fernando. En diciembre de 2025, destacó públicamente la tranquilidad que observaba en su amiga y aseguró que tenía una buena impresión del empresario.

Yahaira Plasencia asegura que vive una de sus mejores etapas sentimentales junto a su pareja. (Foto: Captura de pantalla / Instarándula)

Cabe recordar que en febrero de este año Yahaira Plasencia fue vinculada con rumores de un posible compromiso luego de lucir un llamativo anillo. Sin embargo, la salsera no confirmó ni desmintió en aquella oportunidad que estuviera próxima a casarse con Luis Fernando Rodríguez.