La presentación de Daniela Darcourt fue detenida por los organizadores del festival Perú Salsa All Stars II | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La presentación de Daniela Darcourt fue detenida por los organizadores del festival Perú Salsa All Stars II | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante Yahaira Plasencia se solidarizó con Daniela Darcourt luego del incidente que tuvo durante un festival en Barcelona, donde fue retirada del escenario antes de culminar su presentación, brindándole algunos consejos para evitar situaciones parecidas en futuros eventos.

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