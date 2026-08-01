La cantante Yahaira Plasencia se solidarizó con Daniela Darcourt luego del incidente que tuvo durante un festival en Barcelona, donde fue retirada del escenario antes de culminar su presentación, brindándole algunos consejos para evitar situaciones parecidas en futuros eventos.

Plasencia recordó que la productora encargada del evento en España también la convocó en 2025 y aseguró que se trata de una empresa “muy seria” que suele cumplir con una programación estricta para cada artista.

“La productora que hizo ese festival en Barcelona es la misma que el año pasado me llevó y compartí escenario con Josimar, y se caracteriza por ser muy seria, muy buena. Sucede que son muy estrictos con los horarios” , señaló.

De ese modo, la expareja de Jefferson Farfán explicó que, debido a este tipo de cronogramas, suele solicitar ciertas condiciones antes de aceptar una presentación

“Cuando me contratan siempre pido ser la primera, así puedo hacer mi show tranquila, pero a algunos les gusta cerrar”, comentó.

Asimismo, Yahaira consideró lamentable lo ocurrido con Darcourt, aunque destacó el respaldo que recibió por parte del público que asistió al festival Perú Salsa All Stars II, realizado en el Olympic Arena de Badalona, en Barcelona.

¿Qué pasó con Daniela Darcourt?

La cantante fue retirada del escenario el pasado 28 de julio, cuando aún se encontraba realizando su presentación. Tras la difusión de videos del momento, la cantante respondió a las críticas que la señalaban por una supuesta tardanza y negó haber incumplido con el horario asignado.

“No cariño, yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total”, escribió la salsera en respuesta a una usuaria en redes sociales.