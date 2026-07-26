Yahaira Plasencia se mostró más enamorada que nunca de Luis Fernando. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)
Yahaira Plasencia se mostró más enamorada que nunca de Luis Fernando. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)
Por Redacción EC

Yahaira Plasencia vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera en una reciente aparición televisiva donde se quebró al hablar de su madre y de la etapa personal que atraviesa junto a su pareja, el empresario Luis Fernando Rodríguez. La cantante abrió su corazón y compartió detalles de su relación, dejando ver un lado más sensible y familiar.

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