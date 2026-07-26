Yahaira Plasencia vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera en una reciente aparición televisiva donde se quebró al hablar de su madre y de la etapa personal que atraviesa junto a su pareja, el empresario Luis Fernando Rodríguez. La cantante abrió su corazón y compartió detalles de su relación, dejando ver un lado más sensible y familiar.

Durante la entrevista, la autodenominada ‘Patrona’ recordó el importante papel que su madre ha tenido en su vida y carrera artística. Al referirse a ella, no pudo contener las lágrimas y destacó el apoyo incondicional que siempre recibió desde sus inicios en la música.

Entre lágrimas, agradeció especialmente a su madre por acompañarla en los momentos más difíciles y por mantenerse a su lado incluso cuando enfrentó cuestionamientos públicos y episodios complicados en su carrera.

Yahaira Plasencia admite error en el pasado y genera revuelo con su respuesta. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)

“Todo lo que hago es por mis papás, por mi familia, ay no, linda mi mami. La amo con mi vida, hemos pasado momentos difíciles de salud, pero ella es mi ejemplo, es mi guerrera, la amo con mi vida y ella lo sabe”, dijo la intérprete de “El ex machito”.

En otro momento de la conversación, Yahaira se refirió a su relación con Luis Fernando Rodríguez, conocido popularmente como ‘Don diablo’. La artista aseguró que atraviesa una etapa de felicidad y destacó las cualidades de su pareja, con quien mantiene una relación desde hace varios meses.

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“Me pongo nerviosa cuando me hablan de ese tema. El amor está en el aire. Qué bonito es amar, sentirse amado, que te valoren, que te admiren, que te apoyen”, aseguró la cantante, quien resaltó que disfruta de una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo.

Cabe resaltar que las recientes declaraciones de la salsera llegaron semanas después de que manifestara públicamente que le gustaría convertirse en madre en el futuro y que incluso le agradaría que Luis Fernando fuera el padre de sus hijos, aunque aclaró que por ahora esa posibilidad no forma parte de sus planes inmediatos.