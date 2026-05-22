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Yahaira Plasencia admite sus planes de maternidad con su actual pareja: “Si me gustaría”. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)
Yahaira Plasencia admite sus planes de maternidad con su actual pareja: “Si me gustaría”. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)
Por Redacción EC

Yahaira Plasencia ha decidido vivir alejada de la polémica y actualmente atraviesa un momento de tranquilidad al lado de su pareja, el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido en el ámbito artístico como ‘El Diablo’. En una reciente entrevista, la salsera admitió que le gustaría convertirse en madre.

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