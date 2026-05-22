Yahaira Plasencia ha decidido vivir alejada de la polémica y actualmente atraviesa un momento de tranquilidad al lado de su pareja, el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido en el ámbito artístico como ‘El Diablo’. En una reciente entrevista, la salsera admitió que le gustaría convertirse en madre.

Durante una transmisión en vivo al lado de su amiga, la cantante Su Rabanal, Yahaira Plasencia habló sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su actual pareja. Ante esto, la salsera no declinó su respuesta.

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“Sí, en algún momento, sí me gustaría con el que estoy, con Luis Fernando”, aseguró la intérprete de “Ulalá”, quien dejó en claro que se siente feliz y estable en su relación con el empresario.

Yahaira Plasencia admite sus planes de maternidad con su actual pareja: “Si me gustaría”. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)

“Me gustaría que fuera mujer para que cuando yo me muera, haya una Yahaira más, no puede dejar de existir una Yahaira, no hay forma (risas)”, explicó, entre risas, la cantante de salsa, quien tomó con humor las preguntas de sus seguidores.

Como se recuerda, en una reciente publicación en Instagram, la salsera tuvo que aclarar que no está entre sus planes casarse en el futuro próximo; sin embargo, mostró un detalle que tuvo ‘El Diablo’ con ella.

A través de sus redes sociales, la cantante de salsa mostró el ambiente decorado con pétalos de rosa, regalos y copas preparadas para compartir un momento romántico y especial. Eso sí, aclaró que aún no piensa casarse.

Yahaira Plasencia admite sus planes de maternidad con su actual pareja. (Foto: @yahairaplasencia)

“Mucha gente me está preguntando si me voy a casar, no chicos, no. Ayer decidimos salir un ratito a compartir con amistades y encontré nuestro box que siempre separamos con pétalos de rosa en el piso, en el mueble, en las mesas unos regalos hermosos, rosas. Todo muy lindo y no, no celebramos nada, para nosotros todos los días son especiales”, explicó Yahaira Plasencia.