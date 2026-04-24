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Yahaira Plasencia denunció por difamación agravada a Medina, indicando que dañó su honor y reputación artística | Foto: Difusión / Instagram (Captura) / Composición EC
Yahaira Plasencia denunció por difamación agravada a Medina, indicando que dañó su honor y reputación artística | Foto: Difusión / Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Magaly Medina oficializó una queja administrativa ante el Colegio de Abogados contra su exdefensor legal, Iván Paredes, quien actualmente representa a la cantante Yahaira Plasencia en un proceso judicial por difamación agravada contra ella.

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