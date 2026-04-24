La conductora de televisión Magaly Medina oficializó una queja administrativa ante el Colegio de Abogados contra su exdefensor legal, Iván Paredes, quien actualmente representa a la cantante Yahaira Plasencia en un proceso judicial por difamación agravada contra ella.

Mediante una entrevista para el diario Trome, la comunicadora sostuvo que su actual abogado, Fernando Ugaz, fue el encargado de formalizar el recurso ante la institución gremial.

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Asimismo, Medina explicó que esta medida responde a supuestas faltas éticas y errores procesales, señalando que “acaban de señalar también un procedimiento por este tema de las garantías personales porque hubo un error, pues no se me notificó a mi domicilio”.

Previamente, en su programa de televisión de ATV, la conductora aseguró que Paredes estaría utilizando tácticas indebidas para favorecer a Plasencia, pues intentaría presionarla mediante la difusión de supuesta información privada.

“Ahora intenta extorsionarme con videos públicos y que intenta alentar, como ahora, mentir a las autoridades de que yo estoy amenazando de muerte a su patrocinada”, comentó al mismo diario.

Magaly cuestiona las garantías personales de Plasencia

Luego de que la Prefectura de Lima otorgue garantías personales a Plasencia, Medina desestimó esta medida, indicando que el letrado gestionó esta medida por el resentimiento, agregando que “hacer ruido y hacer circo no le ha hecho la carrera a nadie”.

Cabe precisar que, Yahaira Plasencia mantiene una denuncia por difamación agravada contra Medina, bajo el argumento de que Magaly dañó su honor y reputación artística.

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