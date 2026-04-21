La modelo peruana Vania Bludau criticó la reconciliación de Alejandra Baigorria con Said Palao, cuestionando su postura ante la supuesta infidelidad del deportista en Argentina, dejando entrever un distanciamiento entre ambas.

Y es que, Bludau fue enfática al evaluar las imágenes difundidas de Palao en fiestas abordo de un yate con jóvenes extranjeras, señalando que estas acciones para ellas son imperdonables.

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“Lo que yo opino, como mujer, sobre lo que he visto es como todas las peruanas, que es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan, no”, declaró de forma contundente en ‘Amor y Fuego’.

Además, sostuvo que sus límites en una relación son estrictos, señalando que el contacto digital con terceros ya es una falta grave. “Mensajearse es infidelidad para mí, coquetear está mal. No aguanto pulgas”, afirmó.

A pesar de su relación de años, Bludau confirmó que ya no forma parte del círculo íntimo de la empresaria, explicando que su comunicación se ha limitado a un mensaje de apoyo tras el escándalo, pero que Baigorria no solicitó su consejo.

Rebeca elogia a Alejandra Baigorria como trabajadora, emprendedora y protectora de su familia, pero cuestiona su agradecimiento público a su esposo tras controversias. Sugiere que revise aspectos personales para ser una inspiración integral en todos los ámbitos: empresaria, familiar y personal, logrando un '360' completo.

“Siento que todo el mundo le va a decir mil cosas y cuando alguien quiere buscar la opinión de una amiga, lo busca. En este caso, ella no me ha preguntado nada”, manifestó la modelo. “Si bien es mi amiga, yo no soy el entorno más cercano de Ale”.

Por su parte, tras haber viajado a España, Alejandra viajó a China para expandir sus proyectos comerciales, mostrándose en redes sociales junto a Said, quien expresó públicamente sentirse “orgulloso” de los logros de su esposa.

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