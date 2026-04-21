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A pesar del vínculo que las une desde hace años, Bludau confirmó que actualmente no pertenece al círculo íntimo de la empresaria | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
A pesar del vínculo que las une desde hace años, Bludau confirmó que actualmente no pertenece al círculo íntimo de la empresaria | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo peruana Vania Bludau criticó la reconciliación de Alejandra Baigorria con Said Palao, cuestionando su postura ante la supuesta infidelidad del deportista en Argentina, dejando entrever un distanciamiento entre ambas.

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