En su regreso al ‘reality’ de competencia ‘Esto es Guerra‘, Onelia Molina fue consultada por la incorporación de Vania Bludau y Alejandra Baigorria al programa, mostrándose incómoda por la presencia de las ‘influencers’.

De ese modo, la también modelo dijo que prefiere evitar el contacto con Vania y Alejandra, y que tampoco desea entablar una amistad con ellas.

“¿Cuándo te las cruzas por acá, las saludas?“ , le preguntaron. A lo que respondió: ”Cero contacto, la verdad. No voy a hablar de ellas, no sé nada de ellas, no quiero saber, no quiero hablar ni bueno ni malo... Yo creo que lo que te lastima, pues hay que alejarlo” .

Onelia Molina pide no ser más relacionada con Mario Irivarren

Por otro lado, en declaraciones para 'América Hoy’, Molina fue enfática al pedir que dejen de vincularla con su expareja, el influencer Mario Irivarren.

Pese a que en varias ocasiones se ha visto a Irivarren dedicar canciones románticas durante el programa, Molina dejó claro que ese capítulo ya quedó atrás.

“Definitivamente no quiero que me vinculen con él porque ya terminé mi relación. Creo que ya llegó el momento”, expresó con firmeza.

¿Onelia Molina dejará ‘Esto es Guerra’?

Desde el ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a ‘Esto es Guerra’, la atención se ha centrado en la reacción de Onelia, quien no disimuló su incomodidad durante la presentación de ambas.

En conversación con América Espectáculos, la modelo arequipeña no descartó la posibilidad de dejar el programa, aunque aclaró que por ahora seguirá cumpliendo con su trabajo.

“Esta situación fue incómoda para mí. Definitivamente, somos seres humanos, nos adaptamos, van pasando los días. Voy a seguir haciendo mi trabajo (…) No es el ambiente laboral que quisiera”, confesó.

Cuando fue consultada directamente sobre si planea dar un paso al costado para evitar polémicas, Onelia dejó entrever que la decisión no sería sencilla. “Es que hay muchas cosas atrás, es complicado”, señaló.