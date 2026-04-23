La cantante Yahaira Plasencia no tuvo reparos al hablar de su expareja, Jefferson Farfán, durante una reciente entrevista. Según dijo, fue difícil sobrellevar su relación e incluso se dieron una segunda oportunidad en el amor; sin embargo, no funcionó.

En una reciente entrevista para el diario Trome, la intérprete de “Y le dije no” y “Cobarde” se sinceró sobre su relación con la ‘Foquita’ y descartó que su romance haya iniciado mientras el exfutbolista mantenía un amorío con Melissa Klug.

“De hecho, tenía un país entero culpándome por todo y echándome la culpa de muchas cosas, pero yo siempre dije que todo cae por su propio peso. En algún momento siempre se sabe la verdad”, reconoce Plasencia.

Yahaira Plasencia se sincera sobre su relación con Jefferson Farfán: “No funcionó”. (Foto: YouTube / Trome)

“Mientras me chancaban yo seguía adelante. No puedo decir que no me afectaba, porque sí me afectaba. En su momento llegué a estar internada casi dos meses por depresión, pero me hizo fuerte para seguir adelante, para poder estar con mis papás y mis hermanos y Dios, porque yo creo mucho en Dios, soy muy creyente, la palabra me mantuvo siempre de pie”, agregó.

En la misma línea, Yahaira Plasencia confesó que su romance con Jefferson Farfán tuvo más de una oportunidad; sin embargo, no funcionó porque la confianza ya estaba dañada.

“Claro y chévere, pero no funcionó. Por experiencia propia digo que las segundas oportunidades no existen, cuando algo se rompe, se rompe. Por eso, la decisión que tomó Onelia me parece la más acertada, la más correcta, porque ella le dio una segunda oportunidad a Mario”, resaltó.

Yahaira Plasencia se deja ver con su pareja por primera vez y genera todo tipo de reacciones. (Foto: @yahairaplasencia)

Como se recuerda, en 2015 el entonces futbolista Jefferson Farfán confirmó el inicio de su relación con Yahaira Plasencia. Pese a que parecía que mantenían un romance ideal, la pareja se separó en 2016 frente a los rumores de una presunta infidelidad de la salsera. Pese a esto, durante la pandemia del COVID-19, la pareja se dio una nueva oportunidad y convivieron en Rusia; sin embargo, el amor no dio para más.