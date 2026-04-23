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Yahaira Plasencia se sincera sobre su relación con Jefferson Farfán: “No funcionó”. (Foto: YouTube / Trome)
Yahaira Plasencia se sincera sobre su relación con Jefferson Farfán: “No funcionó”. (Foto: YouTube / Trome)
Por Redacción EC

La cantante Yahaira Plasencia no tuvo reparos al hablar de su expareja, Jefferson Farfán, durante una reciente entrevista. Según dijo, fue difícil sobrellevar su relación e incluso se dieron una segunda oportunidad en el amor; sin embargo, no funcionó.

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