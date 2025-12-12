Xiomy Kanashiro marca distancia de la polémica y asegura que no tendría problemas en que su pareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, se cruce con Yahaira Plasencia en algún lugar, tal y cómo sucedió hace algunos días en el aeropuerto.
Según dijo la popular ‘Chinita’, a ella no le incomodó el cruce casual de la ‘Foquita’ con su expareja. Además, aclaró que ella no tiene problemas con la salsera y que la saludaría sin inconvenientes.
“Yo siempre sé que eso va a ser ‘parte de’, de porque ha sido una relación muy pública como muchas otras en la farándula. Yo no tengo nada contra ella, le deseo lo mejor, para mí no es ninguna incomodidad”, dijo Kanashiro.
Asimismo, Xiomy Kanashiro dijo que no tiene problemas con Yahaira Plasencia y que podría saludarla en cualquier lugar. “Claro que sí”, respondió al ser consultada por si se saludaría con la ‘Patrona’.
Por si fuera poco, Xiomy Kanashiro no descartó la posibilidad de trabajar junto a Yahaira Plasencia en algún evento, ya que ella es profesional.
“Yo ya lo he dicho en alguna oportunidad, si tengo que presentarla, lo haré. Yo soy muy profesional, le deseo lo mejor”, puntualizó la ‘Chinita’, quien actualmente mantiene una sólida relación con Jefferson Farfán.
