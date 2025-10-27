Jefferson Farfán cumplió 41 años el pasado 26 de octubre y lo celebró con un viaje especial al lado de sus seres queridos. Como era de esperarse, Xiomy Kanashiro, su novia, estuvo presente en la celebración a bordo de un yate en Miami, Florida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven modelo compartió algunas fotografías de lo que fue su reciente viaje a Estados Unidos al lado de la ‘Foquita’ y mostró cómo celebró el exfutbolista su cumpleaños.

En las imágenes se puede ver a Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro a bordo de un yate, donde ambos lucen muy sonrientes. Junto a las instantáneas, la modelo escribió un breve, pero romántico mensaje.

“Happy Day, Morchi. Por más momentos juntos. Te amo”, fue el romántico mensaje que acompañó las postales de Kanashiro en Instagram.

Por su parte, la ‘Foquita’ también recurrió a sus redes sociales para compartir algunas imágenes de su celebración de cumpleaños, en la que también estuvo presente su hijo Adriano.

Xiomy Kanashiro celebra con emotivo mensaje el cumpleaños de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Xiomy Kanashiro se sincera sobrer su relación con Farfán

En una reciente entrevista, Xiomy Kanashiro resaltó que llevar una relación con una persona tan mediática como Jefferson Farfán es algo complicado porque “siempre está expuesta”.

“Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace”, dijo, no sin antes resaltar que mantiene una relación saludable con el exfutbolista.