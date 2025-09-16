Darinka Ramírez, conocida por ser la madre de la última hija de Jefferson Farfán, ha revelado su firme postura de no permitir que, Xiomy Kanashiro, actual novia del exfutbolista pase tiempo con la menor, pues no la considera parte de su familia.

Y es que, el pasado fin de semana, tras cinco meses distanciados, Farfán protagonizó un emotivo reencuentro con la pequeña Luana, a quien, según declaró, “extrañó mucho”, colocando en sus redes sociales el mensaje: “Fue un día maravilloso”.

Jefferson Farfán y su menor hija vuelven a verse luego de varios meses.

Por su parte, cuando Ramírez fue consultada por el programa ‘América Hoy’, comentó que si bien no ha limitado las visitas de Farfán a la menor, aclaró que no desea la presencia de Xiomy, actual pareja del exfutbolista desde principios de 2025.

“Sería bueno que primero conozca a su hija, ya que su enamorada en sí no forma parte del entorno de mi hija y tenía ya más de 5 meses que no la veía” , comentó Darinka, incidiendo en que desea priorizar el vínculo de Jefferson y su hija.

Es importante recordar que, hace unos meses, Darinka había acusado a Farfán de violencia psicológica contra ella y la menor, provocando un quiebre en su relación, lo que originó el actual conflicto legal que aún mantienen por el régimen de alimentos.

“Siempre las puertas han estado abiertas y la voluntad que el progenitor comparta con mi hija también. Mi hija necesita de ambos y accedí a que se vaya con una persona de mi confianza por unas horas” , contó luego.

Al respecto del reencuentro entre Jefferson y Luana, Darinka agregó: “Espero que no sea la primera vez que le nazca compartir con ella. Un papá que ama la ve así pase lo que pase”.

En otro aspecto, la bailarina Xiomy Kanashiro celebró el pasado 14 de septiembre un mes más de su relación con Jefferson Farfán.