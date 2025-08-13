Darinka afirma que Farfán no acude a audiencias de conciliación desde hace meses. (Foto: Composición)
Darinka afirma que Farfán no acude a audiencias de conciliación desde hace meses. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

El enfrentamiento legal entre y entró en una nueva etapa tras la presentación de una demanda formal por presunta violencia psicológica y la solicitud de una nueva pensión de alimentos para la hija que tienen en común. La medida fue tomada luego de que el exdelantero de la no asistiera a dos audiencias de conciliación convocadas para resolver el conflicto.

LEE: “El chavo del 8″ en streaming: lista de capítulos disponibles en Netflix

En declaraciones al programa Ponte en la cola, el abogado de Ramírez, Wilmer Arica, explicó que actualmente Farfán entrega un monto que él mismo estableció, pero que no cubriría todos los gastos de la menor. “Buscamos que el juez fije una pensión acorde a las necesidades reales, con pruebas documentadas”, detalló.

Arica aclaró que el proceso no reducirá el aporte que Farfán entrega actualmente, sino que formalizará un acuerdo legal de alimentos, ya que las partes no cuentan con uno vigente.

Jefferson Farfán y su última hija con Darinka Ramírez. (Foto: Redes sociales)
Jefferson Farfán y su última hija con Darinka Ramírez. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, Darinka Ramírez aseguró que su único interés es garantizar el bienestar de su hija y criticó los lujos que el exjugador exhibe en redes sociales mientras, según ella, no asume por completo sus responsabilidades. “Si se da lujos, ¿por qué no puede tener a su hija bien?”, cuestionó.

La empresaria y que no ha mostrado interés en compartir tiempo con ella, pese a que no tiene impedimento legal para hacerlo. Además, recordó que desde el nacimiento de la menor el exfutbolista habría cumplido “solo lo que quería” en cuanto a sus responsabilidades paternas, incluso sin comprarle cuna ni cama en sus primeros meses de vida.

MÁS: “Alien: Earth”, la primera serie de la saga “Alien” asume el desafío de “sacar a los monstruos del foco por un minuto” y priorizar el drama

El caso ahora está en manos del , que deberá determinar el monto de la pensión y resolver la denuncia por violencia psicológica presentada contra el exjugador.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC