El enfrentamiento legal entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán entró en una nueva etapa tras la presentación de una demanda formal por presunta violencia psicológica y la solicitud de una nueva pensión de alimentos para la hija que tienen en común. La medida fue tomada luego de que el exdelantero de la selección peruana no asistiera a dos audiencias de conciliación convocadas para resolver el conflicto.

En declaraciones al programa Ponte en la cola, el abogado de Ramírez, Wilmer Arica, explicó que actualmente Farfán entrega un monto que él mismo estableció, pero que no cubriría todos los gastos de la menor. “Buscamos que el juez fije una pensión acorde a las necesidades reales, con pruebas documentadas” , detalló.

Arica aclaró que el proceso no reducirá el aporte que Farfán entrega actualmente, sino que formalizará un acuerdo legal de alimentos, ya que las partes no cuentan con uno vigente.

Jefferson Farfán y su última hija con Darinka Ramírez. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, Darinka Ramírez aseguró que su único interés es garantizar el bienestar de su hija y criticó los lujos que el exjugador exhibe en redes sociales mientras, según ella, no asume por completo sus responsabilidades. “Si se da lujos, ¿por qué no puede tener a su hija bien?” , cuestionó.

La empresaria también denunció que Farfán no ve a su hija desde hace cuatro meses y que no ha mostrado interés en compartir tiempo con ella, pese a que no tiene impedimento legal para hacerlo. Además, recordó que desde el nacimiento de la menor el exfutbolista habría cumplido “solo lo que quería” en cuanto a sus responsabilidades paternas, incluso sin comprarle cuna ni cama en sus primeros meses de vida.

El caso ahora está en manos del Poder Judicial, que deberá determinar el monto de la pensión y resolver la denuncia por violencia psicológica presentada contra el exjugador.