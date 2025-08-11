“Alien: Earth”, la primera serie de la saga “Alien” asume el desafío de “sacar a los monstruos del foco por un minuto” y priorizar el drama

El universo “Alien”, creado por Ridley Scott, jamás decepcionará. La saga iniciada por el director británico en 1979 es sinónimo de criaturas letales y ahora sabremos más de su origen en la nueva serie de la franquicia que llevará por título “Alien: Earth” (“Alien: Planeta Tierra”). Desarrollada por Noah Hawley para FX y Hulu, y para Disney+ en América Latina, la historia ofrecerá un giro inusual en la línea de tiempo de los xenomorfos para hacer una crítica del mundo que habitamos.

La serie transcurre en el año 2120 y funciona como una precuela de la película del 79, cuya historia está ambientada en el año 2122. Es decir, se sitúa dos años antes del primer contacto conocido con un xenomorfo por parte de la tripulación de la nave Nostromo. Para Hawley, conocido por crear “Fargo” y “Legion”, el verdadero eje de “Alien: Earth” está en “hacer un drama humano, donde también hay monstruos humanos” y abordar temas actuales desde una mirada futurista.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

“Una película de ‘Alien’ es una historia de supervivencia de dos horas, y una serie es un formato largo en el que tienes que invertir tiempo en muchos personajes que no necesariamente mueren de inmediato”, dijo Hawley en una conferencia de prensa virtual en la que estuvo presente Saltar Intro de El Comercio. “El desafío fue sacar a los monstruos del foco por un minuto para pensar en el drama de cada semana. Claro, igual iban a poner a los monstruos, porque son un reembolso de dinero, ¿cierto?”, agregó.

Sydney Chandler es Wendy en "Alien: Earth", la primera serie de la saga 'Alien'.

Más detalles sobre “Alien: Earth”

Pero Hawley no pensó en replicar el universo de alienígenas en consonancia con otras películas, como “Blade Runner” (1982), como algunos fanáticos sugirieron en redes sociales. “Fue Ridley (Scott) quien hizo ‘Alien’ y luego hizo Blade Runner. Introdujo la idea de los seres sintéticos, y luego la exploró con más profundidad en la otra película, y no es lo que pretendo, pero puedo entender que surjan comparaciones”, dijo.

El verdadero corazón de “Alien: Earth”, según Hawley, está en cuestionar si la humanidad merece sobrevivir. Y para hacerlo, eligió ver el mundo a través de los ojos de un niño, en este caso, Wendy, el primer ser híbrido interpretado por la actriz de 29 años, Sydney Chandler.

“¿Podemos ascender como especie? Es la pregunta. Los niños, claro, son muy malos mentirosos, nada les da miedo y preguntan mucho. No dan por sentado algunas cosas que los adultos sí. El punto de vista de Wendy y los otros niños perdidos de ‘Peter Pan’ le permitió tener la decencia pura que le permitía enfrentarse a la complacencia, incluso a los males del mundo adulto”, reveló sobre el argumento detrás de la serie de ‘Alien’.

De hecho, en una de las primeras escenas donde aparece Chandler, su personaje, una niña con cáncer terminal, decide llamarse ‘Wendy’, mientras el equipo científico proyecta las imágenes de la película de Peter Pan de Disney alrededor del cuarto de transformación. Pronto, ella se volvería una especie de criatura evolucionada en otro cuerpo, así salvaría su vida, pero su poderoso cuerpo seguiría siendo una versión humana y que, incluso, improvisa emociones.

“Wendy es como una página en blanco”, dijo Chandler a los medios. “Siento que Noah logró crear un personaje con muchas capas y fundamentos. En cuanto a equilibrar ambos elementos, dependía mucho de con quién actuaba ese día y en qué escena. Cada actor aportó un toque diferente, lo que me daba más información”, añadió.

Alex Lawther interpreta a Hermit o CJ en "Alien: Earth", mientras que la actriz marfileña Diêm Camille es Siberian y el actor británico-iraní Moe Bar-El toma el papel de Rashidi. Todos son miembros de una fuerza especial de combate contra los aliens.

“Alien: Earth”: sudando en Tailandia

La serie fue filmada en diversas locaciones de Tailandia, un entorno que resultó determinante para los actores. Timothy Olyphant, últimamente reconocido por el universo de Star Wars (“Mandalorian” y “Boba Fett”), contó que aceptó unirse a “Alien: Earth” tras una llamada de Hawley. “No es frecuente que uno disfrute tanto en el set y trabajando, pero tienes un grupo de gente tan fenomenal. Esto fue realmente especial”, afirmó a los medios.

El actor británico Alex Lawther, conocido desde 2017 por protagonizar la serie de Netflix “The End of the F***ing World”, es el hermano de Wendy en la nueva serie. “Fue nuestra primera vez en Tailandia”, cuenta sobre la experiencia de filmar con la producción de Scott. “Aunque estábamos lejos de casa, nos recibieron de maravilla. Era un país extraordinario para trabajar. Hay mucho sudor en esta serie”, bromeó haciendo referencia a la exigencia física del rodaje, que incluyó escenas en la selva y ambientes naturales, como la provincia de Krabi y zonas acuáticas.

Samuel Blenkin es el villano de "Alien: Earth", Boy Kavalier.

Alex Lawther interpreta al hermano de Wendy (Sydney Chandler) en "Alien: Earth".

Timothy Olyphant contó que aceptó unirse al proyecto tras una llamada de Noah Hawley, el showrunner de "Alien: Earth" y quien trabajó bajo la producción ejecutiva de Ridley Scott en esta serie.

Samuel Blenkin, quien hace del incomprendido villano centennial de “Alien: Earth”, que casi toda la serie se viste de pijama, coincidió con su colega Lawther sobre la humedad de Tailandia. “Hay una versión de la Tierra en la que luchamos contra la humedad todas las noches y creo que hay cierto paralelismo entre la condición climática donde grabamos y la persistencia de ciertas amenazas dentro de la serie”, explicó el actor de 29 años.

“Alien: Earth” se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de Disney+ para el 2025. Y, sin duda, un lanzamiento que agradecerán los fanas de la ciencia ficción.

Trailer oficial de “Alien: Earth”