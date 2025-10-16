“Todo vale”: tráiler oficial y fecha de estreno en Disney Plus

Escucha la noticia
“Todo vale”: tráiler oficial y fecha de estreno en Disney PlusResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Disney Plus presentó el tráiler y el póster oficiales de “Todo vale”, el esperado drama legal creado por Ryan Murphy, responsable de éxitos como “Monstruo”, ”American Horror Story" y “The Politician”. La serie promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año, combinando poder, glamour y rivalidades en un mundo donde las emociones y el dinero colisionan.
Tráiler oficial
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Fecha de estreno en Disney Plus
“Todo Vale” llegará el 4 de noviembre de 2025 exclusivamente a Disney Plus, con tres episodios iniciales disponibles desde el primer día. Luego, cada martes se estrenará un nuevo episodio semanalmente.
Newsletter Saltar Intro
Además, este lanzamiento marca un cambio importante dentro de la plataforma: Hulu se convierte en la nueva marca global de entretenimiento general de Disney Plus, reemplazando oficialmente a Star.
Sinopsis de “Todo Vale”
En “Todo Vale”, un grupo de abogadas especializadas en divorcios decide romper las reglas y dejar atrás un estudio legal dominado por hombres para fundar su propio y poderoso bufete.
Feroces, inteligentes y emocionalmente complejas, estas mujeres se enfrentan a casos de separaciones millonarias, secretos escandalosos y traiciones personales, mientras lidian con los desafíos de mantener su amistad y su integridad en un entorno competitivo y despiadado.
En este mundo donde el amor se negocia como un contrato y el dinero dicta las reglas del juego, las protagonistas no solo participan… ellas cambian las reglas.
Un elenco estelar encabezado por Kim Kardashian
El reparto de “Todo vale” reúne a grandes figuras del cine y la televisión en una mezcla de talento y carisma que promete atrapar al público desde el primer episodio:
Reparto principal
- Kim Kardashian – protagonista y productora ejecutiva
- Naomi Watts – protagonista y productora ejecutiva
- Niecy Nash-Betts
- Teyana Taylor
- Matthew Noszka
- Sarah Paulson – protagonista y productora ejecutiva
- Glenn Close – protagonista y productora ejecutiva
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Ficha técnica de “Todo vale”
|Todo Vale
|Creador
|Ryan Murphy
|Género
|Drama legal / Thriller emocional
|País de origen
|Estados Unidos
|Plataforma
|Disney Plus (sección Hulu)
|Fecha de estreno
|4 de noviembre de 2025
|Episodios iniciales
|3 (nuevo episodio cada martes)
|Producción
|20th Television y Ryan Murphy Television
|Guion y producción ejecutiva
|Ryan Murphy, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene, Richard Levine
|Dirección
|Ryan Murphy, Anthony Hemingway
|Productores ejecutivos
|Ryan Murphy, Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson, Glenn Close, Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich
|Elenco principal
|Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson, Glenn Close
TE PUEDE INTERESAR
Contenido Sugerido
Contenido GEC