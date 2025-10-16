“Todo vale”: tráiler oficial y fecha de estreno en Disney Plus

Disney Plus presentó el tráiler y el póster oficiales de “Todo vale”, el esperado drama legal creado por Ryan Murphy, responsable de éxitos como “Monstruo”, ”American Horror Story" y “The Politician”. La serie promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año, combinando poder, glamour y rivalidades en un mundo donde las emociones y el dinero colisionan.

Tráiler oficial

Fecha de estreno en Disney Plus

“Todo Vale” llegará el 4 de noviembre de 2025 exclusivamente a Disney Plus, con tres episodios iniciales disponibles desde el primer día. Luego, cada martes se estrenará un nuevo episodio semanalmente.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Además, este lanzamiento marca un cambio importante dentro de la plataforma: Hulu se convierte en la nueva marca global de entretenimiento general de Disney Plus, reemplazando oficialmente a Star.

Sinopsis de “Todo Vale”

En “Todo Vale”, un grupo de abogadas especializadas en divorcios decide romper las reglas y dejar atrás un estudio legal dominado por hombres para fundar su propio y poderoso bufete.

Feroces, inteligentes y emocionalmente complejas, estas mujeres se enfrentan a casos de separaciones millonarias, secretos escandalosos y traiciones personales, mientras lidian con los desafíos de mantener su amistad y su integridad en un entorno competitivo y despiadado.

En este mundo donde el amor se negocia como un contrato y el dinero dicta las reglas del juego, las protagonistas no solo participan… ellas cambian las reglas.

Un elenco estelar encabezado por Kim Kardashian

El reparto de “Todo vale” reúne a grandes figuras del cine y la televisión en una mezcla de talento y carisma que promete atrapar al público desde el primer episodio:

Reparto principal

Kim Kardashian – protagonista y productora ejecutiva

– protagonista y productora ejecutiva Naomi Watts – protagonista y productora ejecutiva

– protagonista y productora ejecutiva Niecy Nash-Betts

Teyana Taylor

Matthew Noszka

Sarah Paulson – protagonista y productora ejecutiva

– protagonista y productora ejecutiva Glenn Close – protagonista y productora ejecutiva

Ficha técnica de “Todo vale”