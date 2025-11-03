"Todo vale" será emitida todos los martes desde este 4 de noviembre (Foto: Hulu)
La resolución de los divorcios no siempre es justa, sobre todo cuando una de las partes considera que tiene mucho más que perder que la otra, se niega a ceder en lo más mínimo y tiene el poder para inclinar la mesa a su favor. Felizmente, para esos casos, está en la .

Creada por Ryan Murphy (“American Horror Story”, “Glee”), “Todo vale” (“All’s Fair”, en su idioma original) es un drama legal que explora el día a día en un nuevo bufete de abogados de Los Ángeles especializado en derecho de familia, donde la consigna es hacer respetar los derechos de las clientas inmersas en peliagudos procesos de divorcio.

Allura Grant, interpretada por Kim Kardashian, es la cabeza del bufete, que funda tras dejar una importante firma controlada por hombres. Ambiciosa, astuta y siempre a la moda, Allura tiene toda la intención de hacerse sentir en la ciudad y de convertirse en la pesadilla de cualquier hombre abusivo que se cruce en su camino.

Protagonizada también por Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson, “Todo vale” será estrenada este martes 4 de noviembre.

GUÍA DE EPISODIOS DE LA SERIE “TODO VALE”

Nombre del capítuloFecha de estrenoHora (ET)
1Pilot4 de noviembre de 20253:00 am
2When We Were Young4 de noviembre de 20253:00 am
3I Want Revenge4 de noviembre de 20253:00 am
4Everybody Dance Now11 de noviembre de 20253:00 am
5The Hardest Part18 de noviembre de 20253:00 am
6Broken Trust25 de noviembre de 20253:00 am
7All in the Family2 de diciembre de 20253:00 am
8The Glass Ceiling9 de diciembre de 20253:00 am
9Judgment Day16 de diciembre de 20253:00 am
10Dream Team23 de diciembre de 20253:00 am

Fuera de Estados Unidos, el horario es el siguiente:

  • Ciudad de México: 2:00 am
  • Bogotá / Lima / Quito: 3:00 am
  • Santiago de Chile / Buenos Aires / Montevideo / Asunción / São Paulo / Brasilia: 5:00 a.m.
  • Madrid: 9:00 am
Kim Kardashian es la abogada Allura Grant en la serie "Todo vale" (Foto: Hulu)
¿CÓMO Y DÓNDE VER “TODO VALE”?

  • En Estados Unidos, “Todo vale” es una serie exclusiva de Hulu, por lo que necesitas una suscripción activa para acceder a los episodios.
  • En Latinoamérica y España, la serie se distribuye a través de Disney+.

¿Cuánto cuesta Hulu?

  • Hulu con anuncios: US$11.99 al mes
  • Hulu sin anuncios: US$18.99 al mes
  • Paquete Disney+ y Hulu (con anuncios): US$12.99 al mes
  • Paquete Disney+ y Hulu (sin anuncios): US$19.99 USD al mes.
  • Paquete Trio (Hulu, Disney+ y ESPN+ con anuncios): US$19.99 al mes.
  • Paquete Trio Premium (sin anuncios): US$29.99 al mes.​

Los precios pueden cambiar dependiendo de promociones o aumentos de la plataforma.

"Todo vale" es la nueva serie de Ryan Murphy, el mismo creador de franquicias como "American Horror Story" y "Monster" (Foto: Hulu)
FICHA COMPLETA DE LA SERIE “TODO VALE”

ElementoDetalle
Título originalAll’s Fair
Título en españolTodo vale / Todas las de la ley
GéneroDrama legal
CreadoresRyan Murphy, Jon Robin Baitz, Joe Baken
País de origenEstados Unidos
IdiomaInglés
Temporadas1 (confirmada)
Episodios10 (primera temporada)
Duración por episodio50-60 minutos (aprox.)
Fecha de estreno4 de noviembre de 2025
PlataformaHulu (EE.UU.); Disney+ (internacional, Hulu Hub)
Elenco principalKim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash, Teyana Taylor
Productoras20th Television, Disney Television Studios, Old Friends Productions
Locaciones de rodajeLos Ángeles, California
Formato de imagen16:9 HD
SonidoDolby Digital
Producción ejecutivaRyan Murphy, Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash, Jon Robin Baitz, Joe Baken y otros
SinopsisUn equipo de abogadas especialistas en divorcios inicia su propio bufete para enfrentarse a grandes casos y desafíos en Los Ángeles.
Valoración inicial IMDb4.2 (primeros votos, sujeto a cambio con el estreno real)

Periodista. Bachiller por la Universidad Jaime Bausate y Meza. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en medios digitales. Actualmente, soy Coordinador de Estrategia SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

