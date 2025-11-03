La resolución de los divorcios no siempre es justa, sobre todo cuando una de las partes considera que tiene mucho más que perder que la otra, se niega a ceder en lo más mínimo y tiene el poder para inclinar la mesa a su favor. Felizmente, para esos casos, está el equipo de Kim Kardashian en la nueva serie de Hulu, “Todo vale”.
Creada por Ryan Murphy (“American Horror Story”, “Glee”), “Todo vale” (“All’s Fair”, en su idioma original) es un drama legal que explora el día a día en un nuevo bufete de abogados de Los Ángeles especializado en derecho de familia, donde la consigna es hacer respetar los derechos de las clientas inmersas en peliagudos procesos de divorcio.
Allura Grant, interpretada por Kim Kardashian, es la cabeza del bufete, que funda tras dejar una importante firma controlada por hombres. Ambiciosa, astuta y siempre a la moda, Allura tiene toda la intención de hacerse sentir en la ciudad y de convertirse en la pesadilla de cualquier hombre abusivo que se cruce en su camino.
Protagonizada también por Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson, “Todo vale” será estrenada este martes 4 de noviembre.
GUÍA DE EPISODIOS DE LA SERIE “TODO VALE”
|Nº
|Nombre del capítulo
|Fecha de estreno
|Hora (ET)
|1
|Pilot
|4 de noviembre de 2025
|3:00 am
|2
|When We Were Young
|4 de noviembre de 2025
|3:00 am
|3
|I Want Revenge
|4 de noviembre de 2025
|3:00 am
|4
|Everybody Dance Now
|11 de noviembre de 2025
|3:00 am
|5
|The Hardest Part
|18 de noviembre de 2025
|3:00 am
|6
|Broken Trust
|25 de noviembre de 2025
|3:00 am
|7
|All in the Family
|2 de diciembre de 2025
|3:00 am
|8
|The Glass Ceiling
|9 de diciembre de 2025
|3:00 am
|9
|Judgment Day
|16 de diciembre de 2025
|3:00 am
|10
|Dream Team
|23 de diciembre de 2025
|3:00 am
Fuera de Estados Unidos, el horario es el siguiente:
- Ciudad de México: 2:00 am
- Bogotá / Lima / Quito: 3:00 am
- Santiago de Chile / Buenos Aires / Montevideo / Asunción / São Paulo / Brasilia: 5:00 a.m.
- Madrid: 9:00 am
¿CÓMO Y DÓNDE VER “TODO VALE”?
- En Estados Unidos, “Todo vale” es una serie exclusiva de Hulu, por lo que necesitas una suscripción activa para acceder a los episodios.
- En Latinoamérica y España, la serie se distribuye a través de Disney+.
¿Cuánto cuesta Hulu?
- Hulu con anuncios: US$11.99 al mes
- Hulu sin anuncios: US$18.99 al mes
- Paquete Disney+ y Hulu (con anuncios): US$12.99 al mes
- Paquete Disney+ y Hulu (sin anuncios): US$19.99 USD al mes.
- Paquete Trio (Hulu, Disney+ y ESPN+ con anuncios): US$19.99 al mes.
- Paquete Trio Premium (sin anuncios): US$29.99 al mes.
Los precios pueden cambiar dependiendo de promociones o aumentos de la plataforma.
FICHA COMPLETA DE LA SERIE “TODO VALE”
|Elemento
|Detalle
|Título original
|All’s Fair
|Título en español
|Todo vale / Todas las de la ley
|Género
|Drama legal
|Creadores
|Ryan Murphy, Jon Robin Baitz, Joe Baken
|País de origen
|Estados Unidos
|Idioma
|Inglés
|Temporadas
|1 (confirmada)
|Episodios
|10 (primera temporada)
|Duración por episodio
|50-60 minutos (aprox.)
|Fecha de estreno
|4 de noviembre de 2025
|Plataforma
|Hulu (EE.UU.); Disney+ (internacional, Hulu Hub)
|Elenco principal
|Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash, Teyana Taylor
|Productoras
|20th Television, Disney Television Studios, Old Friends Productions
|Locaciones de rodaje
|Los Ángeles, California
|Formato de imagen
|16:9 HD
|Sonido
|Dolby Digital
|Producción ejecutiva
|Ryan Murphy, Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash, Jon Robin Baitz, Joe Baken y otros
|Sinopsis
|Un equipo de abogadas especialistas en divorcios inicia su propio bufete para enfrentarse a grandes casos y desafíos en Los Ángeles.
|Valoración inicial IMDb
|4.2 (primeros votos, sujeto a cambio con el estreno real)
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí