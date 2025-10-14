“Wonder Man”: tráiler oficial y fecha de estreno

Marvel Studios confirmó oficialmente que la esperada serie “Wonder Man” se estrenará en Disney Plus el 27 de enero de 2026. La producción forma parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y será una de las grandes apuestas del estudio para el próximo año.

Esta nueva ficción combinará acción, humor y una mirada satírica hacia el mundo del cine y la fama, convirtiéndose en una propuesta diferente dentro del catálogo de Marvel.

Tráiler oficial

¿De qué trata la serie “Wonder Man”?

La historia sigue a Simon Williams, un actor de Hollywood que, tras una serie de fracasos profesionales, se convierte inesperadamente en un superhéroe. Lo curioso es que el propio Williams interpreta a Wonder Man dentro de una película del MCU, creando una narrativa “meta” que mezcla ficción y realidad.

La serie explorará los desafíos de la fama, la competencia artística y la identidad en una industria donde los héroes ya no solo existen en la pantalla.

Reparto confirmado de “Wonder Man”

Marvel ha reunido un elenco de primer nivel para esta nueva producción:

Yahya Abdul-Mateen II interpretará a Simon Williams / Wonder Man.

interpretará a Simon Williams / Wonder Man. Ben Kingsley regresará como Trevor Slattery, personaje que debutó en Iron Man 3 y reapareció en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

regresará como Trevor Slattery, personaje que debutó en Iron Man 3 y reapareció en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. También se espera la participación de Demetrius Grosse, Lauren Glazier y Josh Gad, en papeles aún no revelados.

Cuántos episodios tendrá “Wonder Man”

La serie constará de 8 episodios, todos producidos bajo el nuevo sello Marvel Spotlight, una división enfocada en historias más personales e independientes dentro del MCU.

“Wonder Man” combinará comedia, sátira y acción, ofreciendo una visión distinta del mundo de los superhéroes, más cercana al día a día de la industria del entretenimiento.

En un inicio, “Wonder Man” estaba programada para diciembre de 2025. Sin embargo, Marvel Studios decidió mover el estreno al 27 de enero de 2026, con el objetivo de ofrecerle un lanzamiento más destacado dentro del calendario de Disney Plus.

Ficha técnica de “Wonder Man”