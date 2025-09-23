“Marvel Zombies”: Hora de estreno confirmada

Escucha la noticia
Este miércoles 24 de septiembre se estrena una de las series más oscuras de todo el MCU y es que “Marvel Zombies” llega a Disney Plus con todos sus capítulos. ¿A qué hora estarán disponibles en la plataforma? Aquí te lo contamos todo.
Hora de estreno de “Marvel Zombies”
Todos los capítulos de “Marvel Zombies” se estrenan este miércoles 24 de septiembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 1:00 a.m.
- Colombia: 1:00 a.m.
- Ecuador: 1:00 a.m.
- Venezuela: 2:00 a.m.
- Chile: 3:00 a.m.
- Argentina: 3:00 a.m.
- Perú: 1:00 a.m.
- Bolivia: 2:00 a.m.
- Paraguay: 3:00 a.m.
- Uruguay: 3:00 a.m.
- España: 8:00 a.m. (hora peninsular)
Dónde ver “Marvel Zombies”
- Disney Plus
La serie animada “Marvel Zombies” solo estará disponible a través de Disney+, plataforma de streaming oficial de Marvel Studios. Para verla, necesitas una suscripción activa al servicio, que se puede disfrutar en smart TV, computadoras, dispositivos móviles y consolas de videojuegos. Desde su estreno este 24 de septiembre de 2025, los cuatro episodios completos estarán liberados en simultáneo, listos para maratonear con audio original en inglés y opciones de doblaje y subtítulos en varios idiomas, incluido el español latino.
¿Cómo ver “Marvel Zombies” en Disney Plus?
- Suscripción activa: Necesitas tener una cuenta de Disney+. Si no tienes, puedes crearla en disneyplus.com y elegir un plan (mensual o anual).
- Inicio de sesión: Ingresa en la aplicación de Disney+ (disponible en Smart TV, celular, tablet, consola o web) con tu usuario y contraseña.
- Buscar la serie: Usa la barra de búsqueda y escribe Marvel Zombies.
- Día del estreno: El contenido se habilitará el 24 de septiembre de 2025. Como se lanza en simultáneo global, estará disponible desde la madrugada en Perú y Latinoamérica (normalmente 1:00 a.m. – 2:00 a.m. hora local).
- Disfrutar todos los episodios: A diferencia de otras series de Marvel, Marvel Zombies tendrá sus 4 episodios disponibles de golpe en Disney+, listos para maratonear.
Tráiler oficial de “Marvel Zombies”
Ficha técnica de "Marvel Zombies"
- Título: Marvel Zombies
- Formato: Miniserie animada
- Temporadas / Episodios: 1 temporada · 4 episodios
- Fecha de estreno: 24 de septiembre de 2025
- Plataforma: Disney+
- Géneros: Superhéroes · Animación · Terror · Acción y aventura · Ciencia ficción
- Clasificación / Edad recomendada: 16+ / TV-MA
- Sinopsis: Tras la caída de los Vengadores por una plaga zombi, un grupo de héroes sobrevivientes deberá enfrentar a versiones no muertas de los superhéroes más poderosos y buscar la clave para salvar el mundo.
- Personajes / Voces principales: Elizabeth Olsen, Florence Pugh, David Harbour, Paul Rudd, Simu Liu, Iman Vellani, entre otros.
- Producción: Marvel Animation · Spin-off del episodio “What If… Zombies?!” de la serie What If...?
