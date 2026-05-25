El universo de Spider-Man se expande con una de las apuestas más arriesgadas y fascinantes de los últimos años. “Spider-Noir”, la nueva serie live-action de Prime Video y Sony Pictures Television, promete transportar a los fanáticos a una Nueva York oscura, cínica y llena de misterios.

Si te apasiona el cine negro, los detectives atormentados y las historias alternativas de superhéroes, prepárate: la serie llegará a Latinoamérica el 27 de mayo de 2026. Aquí te contamos todos los detalles que necesitas conocer antes de su gran estreno.

¿Quién es Spider-Noir y cuál es su origen?

Para entender el hype detrás de esta producción, es fundamental saber quién es Spider-Noir y por qué se diferencia tanto de las versiones tradicionales de Peter Parker.

Este personaje debutó en los cómics de Marvel en 2009, bajo el sello Marvel Noir. A diferencia del amigable vecino de Queens que todos conocemos, esta variante habita en una realidad alternativa durante la Gran Depresión de los años 30. No es un adolescente alegre; es un hombre adulto, cínico y endurecido por la crisis económica y la corrupción sistémica de Nueva York.

En esta serie, la identidad civil del héroe es Ben Reilly, un detective privado con un pasado turbulento que, tras ser mordido por una araña mística, adquiere habilidades sobrehumanas. Equipado con una gabardina, un sombrero de ala ancha y un revólver, Spider-Noir no duda en cruzar líneas éticas para limpiar las calles de la mafia y los supervillanos que controlan la ciudad.

Lista de actores y personajes de “Spider-Noir”

El elenco de “Spider-Noir” combina estrellas consagradas de Hollywood con talentos emergentes para dar vida a esta oscura Nueva York de los años 30.

Nicolas Cage como Ben Reilly / Spider-Noir: El oscarizado actor regresa al personaje, pero esta vez en carne y hueso, aportando su característico estilo intenso y magnético.

El oscarizado actor regresa al personaje, pero esta vez en carne y hueso, aportando su característico estilo intenso y magnético. Lamorne Morris como Robbie Robertson: Un periodista dedicado y tenaz que busca la verdad en una ciudad consumida por la censura y la corrupción.

Un periodista dedicado y tenaz que busca la verdad en una ciudad consumida por la censura y la corrupción. Brendan Gleeson como Silvermane: El implacable y veterano jefe de la mafia neoyorquina, quien servirá como uno de los principales antagonistas.

El implacable y veterano jefe de la mafia neoyorquina, quien servirá como uno de los principales antagonistas. Li Jun Li como Yuri Watanabe: Una cantante de un club nocturno local que esconde más secretos de los que aparenta.

Una cantante de un club nocturno local que esconde más secretos de los que aparenta. Abraham Popoola como Lonnie Lincoln / Tombstone: Un imponente ejecutor del crimen organizado con una fuerza descomunal.

Sinopsis oficial: ¿De qué trata la serie?

Nueva York, 1930. Ben Reilly es un detective privado envejecido y con mala suerte que lucha por conciliar su pasado con su presente en una ciudad al borde del colapso. Mientras intenta mantener a flote su oficina de investigación, un nuevo y misterioso caso lo obliga a enfrentarse a las altas esferas del crimen organizado y a un complot que amenaza con destruir lo poco que queda de orden en la ciudad. Obligado a revivir su faceta como el único superhéroe de la ciudad, Reilly deberá decidir si se convierte en el salvador que Nueva York necesita o si se hunde con ella.

Un detalle revolucionario de esta producción en Prime Video es que se lanzará en dos versiones simultáneas: los espectadores podrán elegir ver la serie completa en su formato original de blanco y negro cinematográfico, o disfrutarla en una versión adaptada a todo color.

Ficha técnica de la serie Spider-Noir