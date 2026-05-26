La expansión del universo de Spider-Man da un salto oscuro y fascinante en el streaming. Prime Video se prepara para recibir una de las producciones más ambiciosas y esperadas por los fanáticos de los cómics: “Spider-Noir”. Esta serie de acción real de Prime Video promete rescatar la esencia de la novela negra de los años 30, trayendo de vuelta a una de las variantes más queridas del héroe arácnido. Si quieres saber de qué trata, quiénes forman el elenco y cuándo podrás verla en tu pantalla, quédate a leer todos los detalles de esta producción de Sony y Amazon MGM Studios.

Hora de estreno de “Spider-Noir”

“Spider-Noir” se estrena este el miércoles 27 de mayo a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m. (hora peninsular)

Sinopsis oficial de Spider-Noir

La serie se ambienta en la Nueva York de la década de 1930, sumergida en la Gran Depresión. La historia sigue a un investigador privado envejecido, cansado y con una racha de mala suerte, que debe enfrentarse a su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

A diferencia de las historias clásicas de Peter Parker, Spider-Noir se aleja del colorido habitual del MCU para sumergirse en un drama criminal lleno de suspenso, gángsters, portales interdimensionales y una estética visual monocromática que rinde homenaje al cine clásico de Hollywood.

Tráiler oficial de “Spider-Noir”

¿Quién es quién en Spider-Noir? Personajes y elenco

El reparto de la serie combina grandes estrellas de Hollywood con rostros galardonados de la televisión:

Spider-Man Noir (Nicolas Cage): El aclamado actor vuelve a ponerse en la piel del detective arácnido, pero esta vez en una versión de carne y hueso. Su personaje es un héroe cínico, rudo y marcado por la guerra.

El aclamado actor vuelve a ponerse en la piel del detective arácnido, pero esta vez en una versión de carne y hueso. Su personaje es un héroe cínico, rudo y marcado por la guerra. Robbie Robertson (Lamorne Morris): El recordado actor de New Girl interpreta a un periodista trabajador y ambicioso que busca hacer valer su voz en una época de profunda segregación y crisis.

El recordado actor de interpreta a un periodista trabajador y ambicioso que busca hacer valer su voz en una época de profunda segregación y crisis. Silver Sable (Brenda Song): Una letal asesina y mercenaria que cruzará caminos con el protagonista, moviéndose en la delgada línea entre aliada y enemiga.

Una letal asesina y mercenaria que cruzará caminos con el protagonista, moviéndose en la delgada línea entre aliada y enemiga. El Antagonista / Jefe Mafioso (Brendan Gleeson): El veterano actor nominado al Oscar interpreta al principal villano de la temporada, un calculador líder del crimen organizado que controla los suburbios de Nueva York.

Fecha de estreno de Spider-Noir en Prime Video

Aunque la producción arrancó con fuerza a finales de 2024 y se desarrolló durante 2025, la serie tiene programado su estreno global en la plataforma de Prime Video para este 27 de mayo de 2027. Primero se emitirá en Estados Unidos a través del canal MGM+ y, de inmediato, llegará al catálogo internacional de streaming de Amazon.

Ficha técnica de la serie