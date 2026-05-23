Resumen

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Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima y Callao | Foto: Andina.
Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima y Callao | Foto: Andina.
Por Sol Espino Mayurí

¡Atención, y ! compartió con el público en general los próximos programados en Lima y Callao, que se extenderán del jueves 21 al sábado 23 de mayo de 2026. En las siguientes líneas puedes encontrar los reportes con toda la información mencionada.

Tener en cuenta que los cortes de luz se aplican a ciertas zonas de cada distrito y en horarios asignados. La falta del servicio se debe a trabajos de mantenimiento para mantener la calidad del recurso ofrecido a la capital y la provincia constitucional.

Corte de luz en Lima y Callao del 21 al 23 de mayo

21 DE MAYO

DISTRITO/ZONAHORARIO
Los Olivos
- ASOC. REFORMA AGRARIA MZS. B, C, D, I, ASOC. PRO. VIV. LA ESTRELLA MZS. A, B, I, J, K, ASOC. DE POS. EL HUARANGUITO MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. LAS BRISAS DE SANTA ROSA MZ. J, ASOC.DE PROP. DE VIV. LOS JARDINES DE CASA BLANCA MZS. R4, S2, PANAMERICANA NORTE KM. 22 MZS. B, C, D, URB. PUERTA DEL SOL MZS. C, D, URB. PRO MZS. AA4, BB4, CC4, EE4, GG4, V4, W4, X4, Y4, Z4.		08:00 a.m. a 6:00 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Callao
- AV. CONTRALMIRANTE MORA CDRAS. 2, 3, 5, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, P.J. CIUDADELA CHALACA MZS. A, P, ASOC. BRESCIA MZS. A, B.		8:30 a.m. a 6:30 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
San Juan de Lurigancho
- ASOC. PRO. VIVIENDA GARAGAY MZS. A, H, I1, T, URB. CANTO REY MZS. A, H, I, I1, T, AV. CANTO REY CDRA. 4, AV. WIESSE CDRA. 33.		10:00 a.m. a 4:00 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Jesús María
- JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRA. 6, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA. 6.		11:00 a.m. a 2:00 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Magdalena del Mar
- AV. PERSHING CDRA. 7, CALLE DE LA ROCA DE VERGALLO CDRA. 4, JR. FRANCISCO GRAÑA CDRA. 6. 		8:30 a.m. a 6:00 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Carabayllo
- CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO CUADRA 5 Y 6, CALLE LELIN SOLANO CUADRA 2, CALLE LA CULTURA CUADRA 15, AV OSCAR BENAVIDES CUADRA 7 Y 8, CALLE CARLOS MARIATEGUI CUADRA 3 Y 4		1:00 p.m. a 5:00 p.m.

DISTRITO/ ZONAHORARIO
San Juan de Lurigancho
- COOP. VIV HUANCARAY MZ. G, I, J, K L, LL ,M, N, CALLE RAMON CASTILLA, JR. LOS MEDICOS, JR. COCHARCAS, JR. LOS QUIMICOS, CALLE LOS FILOSOFOS; JR. LOS FISICOS, JR.LOS ABOGADOS, JR. LOS ASTRONOMOS 		12:10 p.m. a 5:10 p.m.

22 DE MAYO

DISTRITO/ZONAHORARIO
Carabayllo
- URB. TORREBLANCA MZS. 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 78A, 78B, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95.		9:00 a.m. a 5:30 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
San Antonio de Chaclla
- AGRUP. FAM. NUEVA MOLINA MZS. A, A1, A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A21, A22, A23, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C7, ASOC. GRUPO FAM. VIRGEN DE CHAPI SCT. EL CERCADO ANX. 22 MZS. BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6, BS7, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE ISRAEL ANX. 22 MZS. A, B, C, D, AGRUP. FAM. VILLA DE LOS ÁNGELES ANX. 22 MZS. A, B, D, E, F, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Y, AGRUP. DE POS. VILLA ESPERANZA DEL PALOMAR MZS. DD, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD8, ASOC. DE POS. DEL SCT. PALOMAR ALTO MZS. DD, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD8, SCT. UNIÓN BELLAVISTA ANX. 22 MZS. BT, BU, DC.		9:00 a.m. a 5:00 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
El Agustino
- AV. GRAU CDRAS. 22, 23, AV. LOCUMBA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. CABANA CDRAS. 1, 2, JR. CAJACAY CDRA. 1, CALLE PARQUE CENTRAL CDRA. 2, CERRO AZUL CDRAS. 21, 22, JR. CERRO SAN FRANCISCO CDRAS. 5, 6, 7, JR. HUANDOVAL CDRA. 2, JR. CHIQUIAN CDRA. 20, JR. LLAMELLÍN CDRA. 3, JR. OCROS CDRAS. 2, 3, JR. PAMPAS CDRA. 1, PSJ. CRNEL. DÁVILA CDRA. 7. 		9:30 a.m. a 3:30 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Comas
- URB. EL PINAR MZS. B1, C1, D1, J1, K1, ASOC. VIV. PNP JUAN LINARES ROJAS MZ. B1. 		8:00 a.m. a 6:00 p.m.

DISTRITO/ ZONAHORARIO
Callao
- URB. ALAMEDA PORTUARIA ETP I MZS. A, B, C, D, E1, ASOC. PROP. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO MZS. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, PRO. VIV. AERORESIDENCIAL FAUCETT MZ. A, ASOC. VIV. RES. LA TABOADA MZS. A, B, C, URB. STA. SOFÍA MZ. E, URB. STA. ADELA MZS. D, E		9:00 a.m. a 2:00 p.m.

23 MAYO

DISTRITO/ZONAHORARIO
Rímac
- AV. SAMUEL ALCÁZAR CDRAS. 1, 2, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRA. 2, AV. LA CAPILLA CDRA. 3, AV. PROLONGACIÓN TACNA CDRAS. 2, 6, 7, A.H.M. TACNA MZS. H, I, J, K, L, M, N, P.J. LEONCIO PRADO MZS. E, E1, F, F1, I, J, K, LL1, M1, N1, O1, P.J. HUERTA STA. ROSA MZS. B, C, D, E, HUERTA EL PEDREGAL MZS. N, O, A.H. JARDÍN BRITANIA MZS. G, N, Q, R, S, A.H. STA. ROSA DE LIMA MZS. A, B, C, D, E.		0:00 a.m. (medianoche) a 10:00 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Breña
- JR. AGUARICO CDRA. 14, JR. AGUARICO C/ JR. ORBEGOSO, JR. GRAL. LUIS JOSÉ ORBEGOSO CDRAS. 6, 7, 8, CALLE HUANCABAMBA CDRAS. 14, 15, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS. 7, 8, JR. PUCALLPA CDRA. 1, JR. JUSTO GARCÍA ROBLEDO CDRA. 1.		8:00 a.m. a 4:00 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Callao
- CA LAS BEGONIAS C/ ALEJANDRO BERTELLO S/N		8:30 a.m. a 4:30 p.m.

DISTRITO/ZONAHORARIO
Rímac
- AV. SAMUEL ALCÁZAR CDRAS. 1, 2, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRA. 2, AV. LA CAPILLA CDRA. 3, AV. PROLONGACIÓN TACNA CDRAS. 2, 6, 7, A.H.M. TACNA MZS. H, I, J, K, L, M, N, P.J. LEONCIO PRADO MZS. E, E1, F, F1, I, J, K, LL1, M1, N1, O1, P.J. HUERTA STA. ROSA MZS. B, C, D, E, HUERTA EL PEDREGAL MZS. N, O, A.H. JARDÍN BRITANIA MZS. G, N, Q, R, S, A.H. STA. ROSA DE LIMA MZS. A, B, C, D, E.		4:00 p.m. a 10:00 p.m.

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