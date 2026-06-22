Los fanáticos del anime en Perú están de fiesta. De forma sorpresiva y emocionante, se confirmó el estreno en cines de “Bleach: Thousand-Year Blood War - ‘The Calamity’” para este jueves 25 de junio. Esta función especial promete encender las salas cinematográficas del país al traer de vuelta a Ichigo Kurosaki y a los Shinigamis en una experiencia diseñada exclusivamente para la pantalla grande. Si eres seguidor de la obra de Tite Kubo, aquí te contamos todos los detalles de lo que verás, qué abarca este estreno y por qué no puedes perdértelo.

¿Qué es “Bleach: Thousand-Year Blood War - ‘The Calamity’”?

Esta entrega cinematográfica es un evento especial que funciona como la antesala perfecta para el clímax de la guerra entre la Sociedad de Almas y los Quincies. No se trata de una película de relleno o una historia alternativa; es contenido completamente canónico que expande el universo animado con la altísima calidad visual a la que el estudio Pierrot nos tiene acostumbrados.

Para los seguidores que han estado esperando el desenlace de la saga, esta función es la oportunidad ideal de vivir la intensidad de las batallas con sistemas de audio y pantallas de última generación.

Tráiler oficial

¿Qué capítulos abarca este estreno especial en cines?

Una de las mayores sorpresas de este lanzamiento es su formato. “The Calamity” abarcará los tres primeros capítulos de la cuarta y última parte del arco ‘Thousand-Year Blood War’ (TYBW).

Esto significa que los asistentes al cine en Perú tendrán el enorme privilegio de ver, antes que nadie y de forma continua, el arranque del fin de la guerra. Ver estos tres episodios juntos garantiza una experiencia fluida, llena de acción, revelaciones impactantes y, por supuesto, el inicio de los combates definitivos que decidirán el destino de la Sociedad de Almas.

Fecha de estreno y preventa de entradas en Perú

Apunta la fecha en tu calendario: el estreno oficial en la cartelera peruana es este jueves 25 de junio.

Al tratarse de un evento especial de anime, es muy probable que los horarios sean limitados y que la película permanezca pocos días en cartelera.

Te recomendamos revisar constantemente las aplicaciones y páginas web de las principales cadenas de cine del país ya que la preventa de entradas suele activarse de manera imprevista debido a la alta demanda de la comunidad otaku.

Por qué no te puedes perder el final de la saga de los Quincies

El arco de la ‘Guerra Sangrienta de los Mil Años’ ha sido alabado por la crítica y los fans como uno de los mejores regresos en la historia del anime, gracias a su animación fluida, su banda sonora espectacular y un tono mucho más maduro y oscuro.

Asistir al cine este jueves no solo te permitirá disfrutar de los tres primeros episodios de la cuarta parte con la mejor calidad posible, sino que también es la forma ideal de apoyar la llegada de más eventos de anime a las salas peruanas.

Ficha técnica