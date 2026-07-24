Con el inicio de agosto de 2026, el cielo nocturno volverá a convertirse en el centro de atención para miles de personas que siguen de cerca los fenómenos más importantes del año en el campo de la astronomía. Entre ellos, las distintas fases de la Luna destacan por ser uno de los eventos más esperados, tanto por aficionados a la astronomía como por quienes disfrutan de observar el firmamento o planificar actividades tomando como referencia el ciclo lunar. A lo largo del mes, el satélite natural de la Tierra atravesará cada una de sus etapas, ofreciendo postales únicas que podrán apreciarse desde diferentes regiones del mundo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. El calendario lunar de agosto incluirá la Luna nueva, el cuarto creciente, la Luna llena y el cuarto menguante, además de las fases intermedias que marcan la transición entre cada una de ellas. Estos cambios son consecuencia del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de la forma en que la luz del Sol ilumina su superficie desde nuestra perspectiva. Por ello, cada fase presenta características particulares que despiertan el interés de observadores, fotógrafos, investigadores y entusiastas del espacio.

Calendario lunar de agosto 2026: estas son las fechas que debes tener en cuenta para disfrutar de estos espectaculares eventos

Además de su atractivo para quienes disfrutan de contemplar el cielo nocturno, las fases lunares continúan despertando interés entre aficionados a la fotografía, la jardinería y otras actividades que toman como referencia el ciclo lunar. Conocer las fechas en las que ocurrirá cada cambio permitirá planificar observaciones y seguir de cerca uno de los fenómenos astronómicos más constantes y llamativos del año. A continuación, revisa el calendario lunar completo de agosto de 2026 y las fechas de cada una de sus fases.

Miércoles 5 de agosto: cuarto menguante.

cuarto menguante. Miércoles 12 de agosto: Luna nueva.

Luna nueva. Miércoles 19 de agosto: cuarto creciente.

cuarto creciente. Viernes 28 de agosto: Luna llena.

Eclipses que ocurrirán en lo que resta del 2026

Eclipse Solar Total (12 de agosto de 2026): El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas.

El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas. Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto de 2026): Visible en América, Europa y África.

Sigue estas recomendaciones para observar el cielo

Para observar estos fenómenos astronómicos se recomienda alejarse de las zonas con contaminación lumínica y ubicarse en espacios abiertos o rurales que permitan una mejor visibilidad del cielo.

También es útil apoyarse en aplicaciones de astronomía como SkyView o Stellarium para identificar con precisión la posición de la Luna y los planetas.

En el caso del eclipse solar del 12 de agosto, es fundamental utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 para proteger la vista.