Por Redacción EC

Miles de hogares comienzan a prepararse para una de las celebraciones más esperadas del año: la Navidad. Las luces de colores, las guirnaldas y los adornos empiezan a ocupar distintos rincones de las viviendas, pero hay un elemento que suele convertirse en el gran protagonista de la decoración: el árbol navideño. Bajo sus ramas se colocan los regalos que se intercambian durante la Nochebuena y, alrededor de él, muchas familias comparten momentos especiales. Aunque en la actualidad cada persona decide cuándo montar este símbolo festivo, existen fechas vinculadas con las costumbres religiosas y el origen de esta tradición. Por ello, quienes desean seguir el calendario tradicional pueden tomar en cuenta algunas jornadas de diciembre antes de sacar las cajas de adornos y transformar sus espacios con el espíritu de las fiestas.