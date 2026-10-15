Miles de hogares comienzan a prepararse para una de las celebraciones más esperadas del año: la Navidad. Las luces de colores, las guirnaldas y los adornos empiezan a ocupar distintos rincones de las viviendas, pero hay un elemento que suele convertirse en el gran protagonista de la decoración: el árbol navideño. Bajo sus ramas se colocan los regalos que se intercambian durante la Nochebuena y, alrededor de él, muchas familias comparten momentos especiales. Aunque en la actualidad cada persona decide cuándo montar este símbolo festivo, existen fechas vinculadas con las costumbres religiosas y el origen de esta tradición. Por ello, quienes desean seguir el calendario tradicional pueden tomar en cuenta algunas jornadas de diciembre antes de sacar las cajas de adornos y transformar sus espacios con el espíritu de las fiestas.

¿Cuál es la fecha tradicional para armar el árbol de Navidad?

Aunque muchas personas aprovechan los primeros días de diciembre para instalar su árbol, esta práctica no tiene una fecha universal obligatoria. Una de las jornadas asociadas con esta costumbre es el 8 de diciembre, día en que la Iglesia católica celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por esa razón, numerosas familias eligen esta fecha para colocar los adornos navideños y dar inicio a los preparativos en casa.

Otra referencia dentro del calendario cristiano es el Adviento, periodo de preparación espiritual previo a la celebración del nacimiento de Jesús. Su comienzo marca para muchos creyentes el inicio de la temporada navideña, aunque no determina por sí solo el día exacto en que debe instalarse el árbol.

El origen de una tradición que atravesó generaciones

La historia del árbol navideño está relacionada con antiguas costumbres europeas que precedieron a su significado cristiano actual. Entre los pueblos germánicos existían creencias vinculadas con árboles sagrados, como el Yggdrasil, descrito en la mitología nórdica como un árbol que conectaba distintos mundos. Durante las celebraciones del solsticio de invierno, algunas comunidades decoraban árboles como parte de sus rituales.

Con la expansión del cristianismo, diversas prácticas fueron reinterpretadas y adquirieron nuevos significados religiosos. Una tradición difundida cuenta que san Bonifacio, misionero cristiano del siglo VIII, contribuyó a sustituir el simbolismo de ciertos árboles venerados por los pueblos germánicos. Con el paso del tiempo, los árboles perennes comenzaron a asociarse con la celebración navideña y se extendieron por distintos territorios europeos.

¿Por qué se utilizaban árboles naturales en Navidad?

En sus primeras formas conocidas, la decoración navideña incluía ejemplares naturales, especialmente árboles de hoja perenne, capaces de conservar su verdor durante el invierno. Esta característica favoreció que se convirtieran en símbolos de vida y continuidad en medio de las bajas temperaturas. Posteriormente, la costumbre de instalarlos dentro de las viviendas se consolidó y pasó a formar parte de las celebraciones familiares.

La tradición se difundió progresivamente por otros países y llegó también a América. Con los años, los adornos evolucionaron y comenzaron a incorporar luces, esferas, cintas y figuras que hoy identifican a esta época. Actualmente, los árboles artificiales son una alternativa habitual, pues permiten reutilizar la decoración durante varias temporadas sin necesidad de cortar un ejemplar natural cada diciembre.

¿Hasta cuándo se puede mantener la decoración navideña?

Además de la fecha para colocar el árbol, otra referencia tradicional es el momento de retirarlo. En muchos hogares, las decoraciones permanecen hasta el 6 de enero, jornada en la que se celebra la Epifanía o Día de los Reyes Magos, vinculada con la visita de los sabios de Oriente al niño Jesús. Esta fecha representa el cierre de las festividades navideñas para numerosas comunidades cristianas.

Sin embargo, tanto el montaje como el retiro del árbol dependen de las costumbres familiares y culturales de cada lugar. Quienes desean seguir una referencia tradicional pueden optar por el 8 de diciembre para instalarlo y mantenerlo hasta el Día de Reyes. Más allá del calendario, esta práctica continúa siendo una oportunidad para reunir a la familia, decorar el hogar y dar la bienvenida a una de las temporadas más especiales del año.