Resumen

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El viaje científico de Senku Ishigami llega a su emocionante conclusión. Te contamos todo sobre el lanzamiento del esperado episodio final que cerrará para siempre una de las historias más populares del anime moderno. (Foto: Crunchyroll)
El viaje científico de Senku Ishigami llega a su emocionante conclusión. Te contamos todo sobre el lanzamiento del esperado episodio final que cerrará para siempre una de las historias más populares del anime moderno. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

El momento que millones de fanáticos del anime estaban esperando ha llegado. La adaptación animada de la obra de Riichiro Inagaki y Boichi se despide definitivamente de las pantallas. Tras años de inventos, fórmulas químicas y la titánica tarea de reconstruir la civilización desde la Edad de Piedra, el anime de “Dr. Stone” emitirá su último capítulo, marcando el cierre definitivo de la saga "Science Future".

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