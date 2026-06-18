El momento que millones de fanáticos del anime estaban esperando ha llegado. La adaptación animada de la obra de Riichiro Inagaki y Boichi se despide definitivamente de las pantallas. Tras años de inventos, fórmulas químicas y la titánica tarea de reconstruir la civilización desde la Edad de Piedra, el anime de “Dr. Stone” emitirá su último capítulo, marcando el cierre definitivo de la saga "Science Future".

Si no quieres perderte ni un solo segundo del desenlace de esta épica aventura científica, aquí te contamos todos los detalles sobre el estreno del esperado capítulo 37.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de “Dr. Stone: Science Future”?

El último episodio de “Dr. Stone: Science Future” (que corresponde al episodio 37 de esta última etapa) está programado para estrenarse el próximo jueves 25 de junio de 2026.

Este capítulo cerrará oficialmente la producción de TMS Entertainment, adaptando los paneles finales del manga que concluyó originalmente en la revista Weekly Shonen Jump. Se espera que el cierre responda a las grandes incógnitas sobre el futuro de la humanidad y el destino del proyecto espacial de Senku.

Horarios de estreno por país para el final de Dr. Stone

El episodio se emitirá en simulcast (estreno casi en simultáneo con Japón) a través de plataformas autorizadas. A continuación, te dejamos los horarios estándar de lanzamiento para América Latina y España:

Perú: 9:30 AM

9:30 AM Colombia: 9:30 AM

9:30 AM Ecuador: 9:30 AM

9:30 AM México: 8:30 AM

8:30 AM Chile: 10:30 AM

10:30 AM Argentina: 11:30 AM

11:30 AM España: 4:30 PM

Nota: Los horarios pueden variar ligeramente por algunos minutos dependiendo de la actualización de los servidores de la plataforma de streaming.

Dónde ver el último capítulo de “Dr. Stone” online de forma legal

Para la región de Latinoamérica y Europa, la plataforma oficial que cuenta con los derechos de transmisión de toda la saga es Crunchyroll.

El episodio final estará disponible inicialmente para los usuarios con suscripción Premium en audio original con subtítulos en español. Posteriormente, se habilitará la opción con doblaje de acuerdo a los cronogramas habituales del servicio.

¿Qué podría pasar en el último capítulo del anime?

Alerta de spoilers: Si no estás al día con la última temporada, te recomendamos avanzar con precaución.

La temporada Science Future ha llevado a los científicos del Reino de la Ciencia a límites tecnológicos nunca antes vistos. Tras resolver el misterio de la petrificación global y enfrentar la amenaza de los “Whymen”, el objetivo final de Senku es consolidar una máquina del tiempo o un sistema de rescate que garantice que ninguna vida se pierda en el flujo de la historia.

El capítulo 37 promete ser un tributo a la resiliencia humana, la curiosidad científica y los lazos que Senku formó con Taiju, Yuzuriha, Chrome, Gen y todo el equipo que creyó en el poder de la ciencia desde el primer día.

Ficha técnica