El viaje que comenzó con la petrificación de la humanidad está a punto de concluir. El anime “Dr. Stone: Science Future” se despide de las pantallas de forma definitiva, y la expectativa global está por las nubes. Crunchyroll ha confirmado el estreno exclusivo del capítulo 37, el gran final de toda la serie animada, marcando el cierre de una de las adaptaciones de manga más exitosas y educativas de la última década. Tras años de inventos, batallas estratégicas y la reconstrucción total de la civilización desde la Edad de Piedra, el Reino de la Ciencia liderado por Senku Ishigami se prepara para su último gran hito.

Hora de estreno del capítulo 37 de “Dr. STONE: SCIENCE FUTURE”

El capítulo 37 de “Dr. STONE: SCIENCE FUTURE” se estrena este el jueves 25 de junio a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 11:00 a.m.

Colombia: 12:00 m.

Ecuador: 12:00 m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Perú: 12:00 m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Paraguay: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m. (hora peninsular)

¿Cuándo y dónde ver el final definitivo de “Dr. Stone: Science Future”?

El desenlace de la serie se emitirá en exclusiva a través de la plataforma de Crunchyroll este jueves 25 de junio. Al tratarse de un estreno en simultáneo con la televisión japonesa (simulcast), los usuarios de la plataforma de streaming en América Latina y España podrán disfrutar del episodio subtitulado pocas horas después de su emisión original.

Para no perderte el estreno, es importante revisar los horarios habituales de actualización en la plataforma según tu zona horaria local.

¿Qué pasará en el capítulo 37 de “Dr. Stone”?

El capítulo 37 no solo cierra la temporada de “Science Future”, sino que pone punto final a toda la adaptación animada producida por TMS Entertainment. Tras haber alcanzado hitos tecnológicos impensables, Senku y su equipo se enfrentan al reto definitivo que decidirá el destino de la humanidad y el legado de la ciencia para las próximas generaciones.

Los fanáticos esperan ver la resolución de los misterios que quedaron pendientes en los últimos episodios, así como una conclusión fiel al aclamado manga escrito por Riichiro Inagaki e ilustrado por Boichi.

Ficha técnica del anime y dónde leer el manga

Si quieres estar al día con toda la franquicia o revivir los mejores momentos antes del gran final, aquí te dejamos los datos clave:

Título oficial: Dr. STONE (Temporada 4: Science Future)

Dr. STONE (Temporada 4: Science Future) Número de episodio final: Capítulo 37 (Fin de la serie)

Capítulo 37 (Fin de la serie) Fecha de estreno: 25 de junio

25 de junio Plataforma de streaming: Crunchyroll (Exclusivo)

Crunchyroll (Exclusivo) Estudio de animación: TMS Entertainment

TMS Entertainment Creadores originales: Riichiro Inagaki (Historia) y Boichi (Arte)

Riichiro Inagaki (Historia) y Boichi (Arte) Dónde leer el manga: Disponible de forma legal y gratuita en la aplicación y web de Manga Plus (Shueisha).

Desde su debut en el año 2019, "Dr. Stone" se consolidó como un Shonen atípico donde la fuerza bruta fue reemplazada por el conocimiento, la física y la química. La transición de Senku de un estudiante de secundaria a la mente brillante que salvó al planeta inspiró a millones de espectadores, convirtiéndose en un referente moderno del anime de aventura y ciencia ficción. Con el estreno del episodio de mañana, se cierra una era dorada para los seguidores de la Shonen Jump.