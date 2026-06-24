La plataforma de streaming Netlflix y Wit Studio revolucionan el universo de Eiichiro Oda con un adelanto espectacular. La nueva serie adaptará la saga del East Blue en una temporada de 7 episodios extendidos que llegará a las pantallas a inicios del próximo año. (Foto: Netflix)
La plataforma de streaming Netlflix y Wit Studio revolucionan el universo de Eiichiro Oda con un adelanto espectacular. La nueva serie adaptará la saga del East Blue en una temporada de 7 episodios extendidos que llegará a las pantallas a inicios del próximo año. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno global creado por Eiichiro Oda se prepara para una nueva era. Tras meses de absoluto secretismo, Netflix ha lanzado el primer tráiler oficial de “THE ONE PIECE”, el esperado remake de la legendaria serie de anime. Producida por el aclamado Wit Studio (reconocidos por las primeras temporadas de “Ataque a los Titanes” y “Vinland Saga”), esta producción promete reescribir las reglas del juego para los Piratas de Sombrero de Paja adaptando la icónica saga del East Blue con tecnología de vanguardia.

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