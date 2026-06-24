El fenómeno global creado por Eiichiro Oda se prepara para una nueva era. Tras meses de absoluto secretismo, Netflix ha lanzado el primer tráiler oficial de “THE ONE PIECE”, el esperado remake de la legendaria serie de anime. Producida por el aclamado Wit Studio (reconocidos por las primeras temporadas de “Ataque a los Titanes” y “Vinland Saga”), esta producción promete reescribir las reglas del juego para los Piratas de Sombrero de Paja adaptando la icónica saga del East Blue con tecnología de vanguardia.

¿Cuándo se estrena “THE ONE PIECE” en Netflix?

Apúntalo en el calendario en rojo: “THE ONE PIECE” se estrenará en exclusiva en Netflix en febrero de 2027. Aunque la plataforma de streaming aún no ha desvelado el día exacto del lanzamiento, el mes ya está completamente reservado para el viaje de Monkey D. Luffy.

A diferencia del anime clásico de Toei Animation que se emite semana a semana, este remake adoptará el formato estacional, lo que significa que los episodios llegarán en bloques para poder maratonear.

Así será ‘Romance Dawn’, el primer episodio de 42 minutos que lo cambiará todo

El tráiler ha venido acompañado de jugosas revelaciones sobre la estructura de la serie. El primer capítulo se titulará ‘Romance Dawn’ (el mismo nombre que el arco inicial del manga) y tendrá una duración cinematográfica de 42 minutos.

Esta decisión no es casualidad. El objetivo de Wit Studio es darle a la introducción de Luffy, su icónico encuentro con Shanks “El Pelirrojo” y el inicio de su aventura, el peso dramático y visual que una obra de este calibre merece, sintiéndose más como una película que como un episodio de televisión convencional.

Adiós al relleno: ¿Cuántos episodios tendrá la primera temporada?

Uno de los mayores problemas que ahuyenta a los nuevos espectadores del anime original es su ritmo y la inmensa cantidad de capítulos. Wit Studio ha venido a solucionar esto de raíz aplicando un “recorte radical de grasa”.

La primera temporada constará de tan solo 7 episodios, pero con una particularidad: cada uno durará alrededor de 42 minutos (sumando un total aproximado de 300 minutos de contenido).

El dato: En el anime clásico de Toei, cubrir estos mismos eventos tomó alrededor de 30 episodios de 20 minutos (unos 720 minutos en total). ¡El remake reducirá el tiempo a más de la mitad para ofrecer un ritmo impecable y frenético!

¿Qué arcos argumentales cubrirá el remake de Wit Studio?

Esta primera tanda de 7 episodios se enfocará exclusivamente en la Saga del East Blue, adaptando fielmente los primeros 50 capítulos del manga original. Los fans pueden esperar ver condensados los siguientes arcos: