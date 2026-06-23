El universo creado por Eiichiro Oda sigue expandiéndose con proyectos que ponen el foco en sus personajes más queridos. Los fanáticos de la tripulación de los Sombrero de Paja están de fiesta tras confirmarse que la adaptación al anime de “ONE PIECE: Heroines” llegará a las pantallas este 5 de julio. El primer episodio especial estará completamente centrado en Nami, la icónica navegante de la banda, marcando el inicio de una serie de televisión muy esperada.

Este proyecto promete explorar facetas inéditas de las mujeres más poderosas e influyentes de la franquicia, ofreciendo una perspectiva fresca y detallada de sus propias vivencias y desafíos fuera de las batallas principales de la trama original.

¿Qué es “ONE PIECE: Heroines” y cuál es su origen?

Para entender el trasfondo de este lanzamiento, es necesario remontarse a las páginas de la ONE PIECE Magazine, la revista oficial dedicada exclusivamente a expandir el lore de la serie. Fue allí donde se publicó originalmente “ONE PIECE: Heroines”, una serie de novelas ligeras escritas por Jun Esaka e ilustradas por Sayaka Sayawashi.

A diferencia de la línea argumental principal que se enfoca en los combates y la búsqueda del tesoro por parte de Luffy, estas historias cortas se sumergen en la cotidianidad, los pensamientos internos y los lazos emocionales de las protagonistas femeninas. Debido al enorme éxito y la gran recepción por parte de los lectores, Toei Animation decidió dar el salto definitivo y llevar estos relatos al formato de animación.

Tráiler oficial

¿De qué tratará el episodio especial de Nami?

El episodio de estreno del 5 de julio adaptará fielmente el primer volumen de las novelas enfocado en la “Gata Ladrona”. La trama nos presenta una faceta mucho más personal de la navegante, alejándose temporalmente de las amenazas de la Marina o los Yonkou.

En este especial, veremos a Nami enfrentarse a un reto creativo y estético: un desfile de moda. Tras recibir un hermoso pero misterioso vestido, la historia se desenvuelve en un ambiente urbano donde la moda, el diseño y la interacción con personajes locales toman el protagonismo. Es una oportunidad única para ver a Nami lucir diferentes estilos mientras demuestra su agudeza mental, carisma e independencia en una aventura hecha a su medida.

Fecha de estreno y dónde ver el spin-off de “ONE PIECE”

El calendario para los seguidores de la obra de Oda está marcado:

Fecha de estreno: 5 de julio de 2026

5 de julio de 2026 Protagonista del primer episodio: Nami

Nami Formato: Episodio especial de televisión (Spin-off)

Nota para los fans: Se espera que las plataformas de streaming habituales que distribuyen el anime de One Piece a nivel internacional sumen este especial a sus catálogos de simulcast de manera simultánea con su emisión en la televisión japonesa.

¿Qué otras heroínas tendrán su propio episodio?

Aunque el debut está reservado para Nami, la serie de novelas originales de “ONE PIECE: Heroines” cuenta con material dedicado a otras grandes figuras femeninas del manga. Aunque las fechas de los siguientes episodios están por confirmarse, la producción planea adaptar las historias de: