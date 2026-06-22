El manga de “ONE PIECE” no se detiene y las ansias de la comunidad están por las nubes. Tras los últimos acontecimientos que han dejado a los lectores al borde del asiento, todas las miradas están puestas en el próximo lanzamiento. Si no quieres perderte ni un solo detalle del nuevo capítulo de forma legal y gratuita, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo 1186 de “ONE PIECE”?

Apunta la fecha en tu calendario: el capítulo 1186 de “ONE PIECE” se lanzará oficialmente este domingo 21 de junio.

A diferencia de las filtraciones y los spoilers que suelen circular en redes sociales días antes, esta es la fecha de publicación oficial y definitiva. Leer el capítulo en su día de estreno es la mejor manera de apoyar al autor y disfrutar de la máxima calidad de traducción e imagen.

¿Dónde leer el capítulo 1186 de “ONE PIECE” gratis y en español?

La plataforma oficial para disfrutar de las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja es Manga Plus, la web y aplicación oficial de la editorial Shueisha.

Podrás leer el capítulo 1186 de manera completamente gratuita y legal. La plataforma ofrece el contenido en varios idiomas, incluyendo español (tanto de España como de Latinoamérica) e inglés. Te recomendamos tener la aplicación descargada en tu dispositivo móvil o acceder directamente a su sitio web para evitar el colapso de los servidores en el minuto uno.

Horarios de estreno para “ONE PIECE” 1186 en Manga Plus

Como es habitual, Manga Plus realiza un lanzamiento simultáneo a nivel global. Dependiendo del país en el que te encuentres, la hora exacta en la que se habilitará el capítulo 1186 este domingo 21 de junio variará.

Aquí tienes los horarios principales para España y Latinoamérica:

España (Península): 17:00 horas

17:00 horas México, Guatemala, Costa Rica: 09:00 horas

09:00 horas Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 10:00 horas

10:00 horas Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 horas

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo comienza con un flashback de la juventud de Brook en el Reino de Esperia. El rey Luven lo pone bajo la supervisión de la reina Candel para que aprenda modales y etiqueta. Aunque Brook intenta mantener su actitud pícara e impertinente (pidiéndole ver la ropa interior a Candel), ella lo corrige con dureza, enseñándole que el respeto y la educación son la base de la verdadera fuerza.

Con el tiempo, Brook entabla una profunda amistad con Candel, quien le confiesa que entrena esgrima para proteger a su amor inalcanzable: el rey Luven. Años más tarde, tras superar el pánico que causó la visita de los Dragones Celestiales, el rey Luven y Candel se casan, y de esa unión nace la princesa Shuri. Brook se convierte en el protector y maestro de esgrima de la princesa, prometiendo dar su vida por ella en agradecimiento a sus reyes benefactores.

La felicidad del reino se apaga años después debido a una niebla tóxica que destruye los instrumentos musicales y propaga una enfermedad mortal. En medio de esta crisis, la reina Candel fallece, dejando al rey Luven, a Shuri y a Brook devastados. Aunque la niebla termina por disiparse, el país queda sumido en la ruina económica, lo que les impide pagar el “tributo celestial” exigido por el Gobierno Mundial.

Ante la falta de pago, el Gobierno Mundial le exige a Esperia el envío de mil esclavos a la Tierra Santa de Mariejois. El rey Luven se niega rotundamente a entregar a su pueblo y le declara la guerra al Gobierno Mundial. Los habitantes entran en pánico, temiendo correr la misma suerte de otros países que han desaparecido misteriosamente, pero Brook intenta calmarlos con su música.

Dos meses después, la armada del Gobierno Mundial lanza un ataque masivo e incendia el reino. Brook lucha en la costa defendiendo el país, pero corre desesperado hacia el palacio al enterarse de que los enemigos han burlado la seguridad.

Al llegar a la sala principal, Brook se topa con una escena dantesca: el rey Luven yace muerto y ensangrentado en el suelo, custodiado por una misteriosa entidad de llamas negras. Para su horror, la princesa Shuri está de pie junto a un hombre que fuma un cigarro, sosteniendo su espada ensangrentada. El capítulo termina de forma impactante cuando Shuri, con una sonrisa tétrica, se lame la sangre de la mejilla y le dice a un perplejo Brook: “La guerra ha terminado finalmente, Brook. ¿Esto te alegra, verdad?”.

Ficha técnica