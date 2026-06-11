Ya salió el capítulo 1185 del manga de “ONE PIECE”. El pasado de Brook está llegando a su punto máximo y más después de lo que hemos visto acerca de la princesa Shuri y la caída del reino de Esperia. ¿Qué fue lo que pasó en este capítulo? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1185 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Déjalos ser”.

En la portada tenemos a Boa Hancock cocinando en medio de un entrenamiento esperando que Luffy se coma lo que ella cocina.

El capítulo inicia con el rey Luven hablando con Brook. “Ya Candel, ¡pon a Brook bajo tu supervisión... y enséñale modales, etiqueta y el arte de la conversación”.

Brook se pone a disposición y comienza a caminar detrás de la reina Candel mirando a las chicas que están alrededor.

“¡Este reino está lleno de chicas hermosas, verdaderas bellezas! ¡Una es más bella que la otra! ¡Increíble! Pero la reina Candel es la más hermosa de todas” y Candel baja la cabeza y dice “Señor Brook, usted está bajo mi cuidado, por favor compórtese” pero cuando se da cuenta, Brook está de espaldas y le dice a una de las chicas si le puede enseñar sus bragas haciendo que la reina Candel se moleste mucho.

Candel habla con Brook preguntándole si no le gusta el uniforme escolar. “¡Si me sumerjo en el ambiente escolar, podré componer buena música! ¡Pero ojalá pudiera usar mi uniforme de combate!”, dice Brook que siempre para con una guitarra en el brazo.

Candel ve a Brook durmiendo abrazado de su instrumento y lo tapa.

Los otros guardias que vivían en el lugar le dicen a Brook que lo envidian por el trato y cercanía que tiene con la reina. Un día, mientras practicaban esgrima, Brook le pregunta a Candel si le gusta alguien y ella responde que sí pero que es alguien inalcanzable.

“Es por eso que he perfeccionado mis habilidades con la espada... para poder permanecer a su lado más que nadie”, dice Candel pero Brook bromea diciendo “Si usaras ropa más femenina, seguramente caerían rendidos ante tu encanto” a lo que ella responde que no le importa puesto que quiere estar al lado de su amado, a lo que Brook responde “¡Eso significa que te refieres a mi!” pero Candel grita que no molesta.

Brook sigue molestándola mientras regresan y riéndose.

“Reina Candel, ¿tu ropa interior es masculina?” y ella responde que no a lo que Brook dice “¡Entonces déjame verla!” y ella grita “Brook, tu forma de habla no ha cambiado en absoluto. Pedir cosas a la gente se hace con respeto y educación” a lo que Brook dentro de su entendimiento dice “¿Tendría su alteza la generosidad de dejarme ver su ropa interior? ¿Me lo permitirías?” y ella le mete un cocacho en la cabeza diciendo “¡Por supuesto que no, entiéndelo! ¡Para hablar con una mujer debes tener tacto y buenos modales, usando palabras dulces y un lenguaje respetuoso! La fuerza de una persona es directamente proporcional a su nivel de educación y respeto”, mientras Brook camina golpeado diciendo que será alguien totalmente educado.

Pasamos muchos años adelante, con un Brook ya adulto tocando guitarra junto a la princesa Shuri.

“La reina Candel goza del cariño y respeto de todos, es como el Sol de este país. Por cierto... una vez, la corriente arrastró un barco del Gobierno Mundial al Reino de Esperia y el caos se extendió por todo el país durante un tiempo, debido a un poder tiránico sin igual”, cuenta. Shuri pregunta si eran los dragones celestiales y Brook cuenta que sí.

“¡Su presencia era abrumadora y aterradora hasta el punto de ser indescriptible! Debido a tanto miedo y preocupación, Candel tuvo que guardar cama durante varios meses. “¡Y qué gran preocupación sintió el pueblo al enterarse de esta noticia! ¡Yohohoho! Sé que no debería reírme en una situación como esta, ¡pero esto encarna perfectamente el significado de un atardecer! Aunque las noticias que siguieron a eso fueron maravillosas, princesa Shuri”.

“Tu padre ascendió al trono para convertirse en rey y al mismo tiempo anunció su matrimonio con la reina Candel. Entonces Esperia vibró como un ser vivo con los sonidos de alegría y aplausos estruendosos. Y después de esas celebraciones, naciste tú. Esta es la decoración de este país” dice Brook mientras canta feliz y Shuri lo mira.

Brook prosigue: “Oh, disculpa, me desvié un poco del tema principal... El caso es que adoro a tus queridos padres desde el fondo de mi corazón. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por ellos, pues son mis benefactores. Y ahora, escucha la canción ‘El sacrificio del alma de Brook’”.

Shuri le pregunta Brook qué pasaría si les ocurriera alguna desgracia o peligro y Brook dice que en ese caso sacrificaría su vida por ella. Shuri le pregunta si es porque es su hija y Brook dice que “no, que claro que sacrificaría su vida por ella desde el fondo de su corazón”. Shuri se molesta pero se alegra después de que Brook le saque un dulce, levantando su espada y comenzando a pelear. Shuri está feliz y el Rey Luven junto a la reina Candel aparecen mirándolos.

Vemos que Brook siempre estuvo atento de Shuri y cuidaba muchísimo de ella. Mientras vemos distintos momentos que ambos pasaban juntos, la propia Shuri le pregunta a Brook qué pasaría si algún día se independiza de sus padres y Brook le responde con una canción “Déjalos ser, deja que el destino los guíe”. Ella le pregunta de dónde ha sacado esa canción y él le dice que “Es el dialecto de un país llamado Kamigata”, mientras seguimos viendo más momentos de ellos juntos que se estaban matando de risa felices.

Pasan unos meses y el narrador comienza a contarnos.

“Un día, la música desapareció de Esperia” mientras vemos a un violinista llorando. “El eco de las melodías ya no resonaba por sus rincones. En su lugar, solo se escuchaba la tos constante de su pueblo por la niebla tóxica. En aquel año, la princesa Shuri cumplió 15 años. Una enfermedad azotó el país, atacando a muchos de sus habitantes y arrebatando la vida de algunos. En Esperia, los instrumentos musicales se pudrieron y fueron destruidos debido a la niebla se intensificó hasta convertirse en un veneno total”.

La reina Candel intentaba animar a todos diciendo que la niebla se disipará pero de la nada, ella falleció.

El narrador nos cuenta mientras vemos la imagen de la reina Candel, a Shuri, Brook y al Rey Luven entre lágrimas destrozados por su fallecimiento.

“Debido a la sucesión de esos ‘eventos inusuales’ que no se pueden creer, uno tras otro, el país ha quedado en un estado de agotamiento y desgaste continuo. Es cierto que la niebla se disipó, pero lo que dejó atrás sigue empujando al país hacia su ruina”.

Pasa un tiempo y los subordinados del reino llegan con una mala noticia.

“Su Majestad el Rey, el tributo celestial que estamos obligados a pagar al Gobierno Mundial ya no podemos gestionarlo!“, gritan mientras vamos a otro lado del castillo, donde Shuri y Brook estaban practicando con la esgrima.

Brook resalta los talentos de Shuri al máximo y ella siente que hay algo que le ha estado preocupando a su papá.

Brook dice que “No hay nada que hacer, es nuestro deber obedecer sus órdenes” ya que es su súbdito y Shuri le pregunta si quiere convertirse en pirata pero Brook responde que la gratitud es lo primero y que ese no es su objetivo principal. Shuri responde que entonces irá con él y Brook le dice que no que ya basta.

Un día, el rey Luven habla con todo el reino y les dice “¡Acaban de sonar los tambores de guerra, nuestro enemigo es el Gobierno Mundial!”. Brook se pone a sus órdenes mientras las personas le piden una explicación de por qué se le declara la guerra.

Luven responde “Esto es porque nos exigieron presentarles ‘mil esclavos’. Esa es su manera de eliminar el tributo celestial que pesa sobre nosotros este año. Pero que uno se convierta en esclavo en la Tierra Santa... es una sentencia de muerte. ¡En dos meses vendrán los barcos del Gobierno Mundial y no les cederé absolutamente nada!”.

Las personas del lugar le preguntan a Brook si el país ya se fue al diablo y también sobre los rumores de que los países no afiliados al Gobierno Mundial caen bajo la corrupción y sin ley. Preguntan también sobre un pueblo que desapareció extrañamente en el West Blue hace poco pero Brook se pone a cantar para darles al menos un poco de alegría a los habitantes del lugar.

Desde el castillo, se escucha que ya han penetrado alguna parte del reino y ordenan la aguantar pero nunca imaginaron que atacarán con tanta armada. “¡No permitan que pisen la costa!”. Brook llega y con su espada comienza a derrotar a muchos enemigos mientras canta en su cabeza.

Los soldados le gritan a Brook que los enemigos han irrumpido en el palacio y él sale a la máxima velocidad, recordando que Shuri estaba ahí y que el Rey no le permitió salir porque algo le podía pasar por lo que apura el paso y sigue derrotando enemigos a diestra y siniestra.

El reino de Esperia está en un incendio mortal, mientras Brook se da cuenta de que el jardín donde paseaba con Shuri está quemado. Brook derrota a dos enemigos más y sigue directo subiendo las escaleras para atravesar la puerta principal solo para darse con un escenario trágico y satánico ya que el rey Luven yacía sin vida tirado en el suelo ensangrentado con un ser de llamas negras detrás mientras la princesa Shuri estaba con su espada desenvainada, con sangre cayéndole y con una persona detrás que estaba fumando un cigarro.

Brook está perplejo pero la princesa Shuri lo mira y le dice “La guerra ha terminado finalmente, Brook”, mientras Brook no se puede mover de la impresión, finalizando el capítulo 1185 del manga de “ONE PIECE” con Shuri riéndose y lamiéndose la sangre que caía de su mejilla diciendo “¿esto te alegra, verdad?”.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha de estreno oficial de ONE PIECE 1185

Salvo cualquier cambio de última hora en la revista Weekly Shonen Jump, el capítulo 1185 de ONE PIECE se lanzará oficialmente el próximo domingo 14 de junio de 2026 (lunes 8 de junio en Japón debido a la diferencia horaria).

Tras el regreso del manga en los últimos días de mayo, Eiichiro Oda mantiene el ritmo constante antes de su próximo descanso programado, por lo que esta semana sí tendremos ración de teorías y revelaciones en Elbaph.

Horarios para leer el manga 1185 de ONE PIECE en español

La publicación en Manga Plus se realiza en simultáneo a nivel mundial. A continuación, te dejamos los horarios correspondientes para los principales países de Latinoamérica y España:

Perú: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Colombia: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Chile: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 5:00 p. m.

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo, titulado “Si todos mueren, no quedará nada más que huesos”, comienza en el presente con una escena en la que la princesa Shuri del Reino de Esperia, de 14 años, rechaza a los príncipes de cinco países vecinos tras derrotarlos en combate por considerarlos débiles. Luego, conversa alegremente con Brook, demostrando una gran complicidad. Sin embargo, cuando Brook mantiene su clásica actitud pícara y le pide que le enseñe sus bragas, ella reacciona lanzándole su espada a la cabeza y reclamándole que se comporta idénticamente a su padre. Tras el altercado, ambos terminan cantando juntos una canción de Brook sobre cómo, al final de la vida, todos nos convertimos en simples huesos.

A través de esta conversación, el capítulo se sumerge en un emotivo flashback de la infancia de Brook a los 11 años. En esa época, era un niño huérfano y vagabundo que sufría el desprecio de los habitantes del pueblo y de los guardias por su aspecto y olor. A pesar del hambre extrema que pasaba junto a su familia bajo el régimen del Rey, Brook mantenía su amor por la música, fabricando su propio instrumento con una botella y alambre. Su vida cambia cuando conoce a un joven de 21 años al que confunde con un anciano debido a su aspecto demacrado. Ambos entablan una bonita amistad y comparten una sopa de saltamontes y ranas, aderezada con polvo de curry que Brook le robaba a la Marina. El misterioso joven, conmovido y acostumbrado a grandes lujos debido a su estatus oculto, acepta la comida con gratitud e inicia un fuerte vínculo con él.

La tragedia golpea la vida de Brook cuando es capturado por oficiales de la Marina en el puerto de Chilo. Tras una confusión, los marinos lo confunden con un peligroso contrabandista de la banda “Moroot”. Al descubrir que la supuesta mercancía prohibida que Brook llevaba era solo el polvo de curry robado, los oficiales lo golpean brutalmente. A pesar de estar masacrado, ensangrentado y al borde de la muerte, Brook se mantiene firme cantando su melodía sobre los huesos. Justo antes de que los oficiales decidan ejecutarlo, su amigo aparece para rescatarlo acompañado de su subordinado Candel, revelando su verdadera e imponente identidad y su destreza como espadachín para acabar con los corruptos oficiales.

Finalmente, Brook despierta a salvo dentro del Palacio de Esperia, rodeado de cuidados médicos. Allí se revela toda la verdad: su “hermano mayor” es en realidad el Príncipe Luvin del reino, y su acompañante es la Reina Candel. Lejos de reprenderlo, la realeza lo recibe con los brazos abiertos. El Príncipe Luvin ordena de inmediato que se le otorgue a Brook una habitación privada en los cuarteles, instrumentos musicales profesionales y acceso a la escuela que tanto admiraba de niño. El capítulo cierra con un emotivo plano de Brook llorando de felicidad al experimentar por primera vez en su vida el amor, el respeto y el calor de un verdadero hogar.

Ficha técnica