El catálogo de Netflix se expande con la llegada de más episodios del anime de “ONE PIECE” en nuestro idioma. Prepárate para vivir el desenlace de una de las batallas más icónicas del anime con el estreno de la tanda de capítulos del 850 al 877, completamente localizados para la región.

¿Qué capítulos de ‘ONE PIECE’ se estrenan en Netflix?

Para este 1 de junio, la plataforma de streaming ha confirmado la llegada de una nueva tanda de episodios que abarcan del capítulo 850 al 877.

Tras los últimos lanzamientos, los fans se habían quedado con las ganas de ver la resolución de varios de los conflictos más tensos del Nuevo Mundo. Con estos 28 nuevos episodios, la plataforma se pone al día con una de las transiciones más emocionantes y cargadas de acción del anime.

El clímax de Whole Cake: ¿De qué trata esta tanda de episodios?

Los nuevos capítulos se sumergen de lleno en la recta final del vibrante y peligroso Arco de Whole Cake Island. Tras infiltrarse en el territorio de la imponente Yonko, Big Mom, la situación se ha salido de control para los Sombrero de Paja y sus aliados.

Esta tanda de episodios se centrará en el desesperado plan de escape de Luffy y su tripulación, quienes deben abandonar la Isla Candy mientras son perseguidos por una horda de enemigos implacables. Además, seremos testigos de las consecuencias del caótico banquete de bodas y del destino de la familia Vinsmoke.

El legendario enfrentamiento entre Luffy y Katakuri llega a su fin

Si hay una razón por la que no te puedes perder este estreno, es el desenlace de uno de los mejores combates de toda la historia de ‘ONE PIECE’. Los nuevos capítulos albergan los momentos más críticos de la batalla a muerte entre Monkey D. Luffy y Charlotte Katakuri en el Mundo de los Espejos.

Prepárate para escuchar en nuestro idioma la evolución del capitán de los Mugiwara, quien se verá obligado a llevar su Haki de Observación hasta el límite absoluto y presentar una de sus transformaciones más icónicas para intentar derrotar al invicto comandante de los Piratas de Big Mom.

Elenco de doblaje latino de ‘ONE PIECE’ en Netflix

El éxito de este redoblaje se debe en gran parte al espectacular trabajo de voz que se realiza en México bajo la dirección de Toei Animation. Para estos capítulos, volveremos a escuchar a las voces principales que ya son una marca registrada:

Mireya Mendoza como Monkey D. Luffy

como Monkey D. Luffy Georgina Sánchez como Nami

como Nami Alejandro Orozco como Vinsmoke Sanji

como Vinsmoke Sanji Noé Velázquez como Brook

como Brook Artturo Cataño como Charlotte Katakuri

¿A qué hora se estrenan los nuevos capítulos de ‘ONE PIECE’ en Netflix?

Como es costumbre con los lanzamientos de la plataforma, los episodios del 850 al 877 estarán disponibles desde la madrugada del 1 de junio. Dependiendo de tu país, podrás armar el maratón en los siguientes horarios:

México, Guatemala, Costa Rica: 1:00 AM

1:00 AM Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 AM

2:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia: 3:00 AM

3:00 AM Argentina, Uruguay: 4:00 AM

Ficha técnica de los nuevos capítulos de ONE PIECE en Netflix