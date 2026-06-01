El anime de “ONE PIECE” no da tregua a sus seguidores. Tras los emotivos acontecimientos que marcaron el reencuentro entre Nico Robin y Jaguar D. Saul, la historia entra en una fase de máxima tensión dentro del místico territorio de los gigantes. El capítulo 1165, titulado “Una bienvenida con copas de amigos e intrusos que buscan a Loki”, promete sacudir los cimientos del Arco de Elbaf con la llegada de nuevas amenazas.

A continuación, te contamos la fecha de estreno exacta, el horario de emisión y los detalles clave del avance oficial de este esperado episodio.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1165 de “ONE PIECE”?

El estreno del capítulo 1165 de “ONE PIECE” está programado para el próximo domingo 7 de junio de 2026. Los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda podrán disfrutar de la emisión en simulcast a través de plataformas de streaming autorizadas como Crunchyroll, pocas horas después de su transmisión original en la televisión japonesa.

Con el nuevo formato estacional implementado por Toei Animation, la serie mantiene un estándar de calidad técnica sobresaliente, priorizando la espectacularidad visual en cada entrega.

El banquete en Elbaf y la amenaza sobre el Príncipe Loki

El avance oficial del episodio revela una narrativa dividida en dos frentes que cambiarán el rumbo de la estadía de los Sombrero de Paja en la isla de los guerreros.

Por un lado, el título nos anticipa una celebración: las “copas de amigos”. Tras momentos de alta carga dramática, Luffy y su tripulación consolidarán sus lazos con los gigantes en un banquete tradicional, un hito que los seguidores de la serie llevaban años esperando ver en pantalla.

Sin embargo, la paz durará muy poco. La sinopsis alerta sobre la llegada de intrusos a Elbaf, un misterioso grupo que desembarca con un objetivo directo: capturar o localizar al Príncipe Loki. La reciente introducción de este imponente personaje —interpretado por el reconocido actor de voz Yuichi Nakamura— ha colocado a la isla en el ojo del huracán global, especialmente con la sombra de los Caballeros Sagrados (Holy Knights) acechando en esta saga final.

Ficha técnica de “ONE PIECE” – Capítulo 1165