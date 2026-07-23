La espera para los fanáticos de la Sociedad de Almas ha llegado a su fin. “Bleach: Thousand-Year Blood War” regresa a las pantallas con la emisión del primer episodio de la Temporada 4: The Calamity, la última entrega que pondrá fin al épico enfrentamiento entre Shinigamis y Quincys. A continuación, te detallamos la hora exacta de estreno por país, dónde podrás verlo en línea y las novedades que trae este cierre animado.

Hora confirmada de estreno del capítulo 1 de la Temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” por países

El estreno en Japón está programado para emitirse por TV Tokyo a las 23:00 JST del sábado 25 de julio. Poco después de su transmisión en vivo, el episodio estará disponible en las plataformas de streaming correspondientes según el siguiente horario global:

México: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Costa Rica: 8:30 A.M.

8:30 A.M. El Salvador: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Guatemala: 8:30 A.M.

8:30 A.M. Perú: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Colombia: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Ecuador: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Panamá: 9:30 A.M.

9:30 A.M. Venezuela: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Bolivia: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Chile: 10:30 A.M.

10:30 A.M. República Dominicana: 10:30 A.M.

10:30 A.M. Argentina: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Uruguay: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Brasil: 11:30 A.M.

11:30 A.M. Estados Unidos: 7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET)

7:30 AM (PT) / 10:30 AM (ET) España: 16:30 hrs (4:30 PM)

¿Dónde ver online la Temporada 4 de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’?

Para la audiencia internacional fuera de Asia, la distribución oficial estará a cargo de la plataforma de streaming de Disney Plus. En los Estados Unidos, los episodios semanales se emitirán a través de Hulu.

El lanzamiento contará con subtítulos oficiales en español desde su primer minuto de disponibilidad.

Novedades, canciones y detalles de producción

Esta cuarta y última parte viene respaldada por un equipo de producción de alto nivel y contenido extendido exclusivo para el anime:

Estudio de animación: PIERROT FILMS (división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi.

(división de Studio Pierrot), con la dirección de Hikaru Murata y la supervisión general de Tomohisa Taguchi. Música y temas principales: El tema de apertura (opening) es “I-BULL” interpretado por jo0ji , mientras que el tema de cierre (ending) se titula “Rasen” de la cantante 9Lana .

El tema de apertura (opening) es interpretado por , mientras que el tema de cierre (ending) se titula de la cantante . Escenas inéditas: El creador de la obra, Tite Kubo, confirmó que esta temporada incluye escenas de combate ampliadas y contenido original que no estuvo presente en el manga original.

Sinopsis

Tras los devastados acontecimientos de la tercera parte, la batalla final entre la Sociedad de Almas y el Wandenreich llega a su punto culminante. Con Yhwach absorbiendo el poder del Rey Espiritual y reconfigurando la existencia misma para unificar la vida y la muerte, Ichigo Kurosaki y sus aliados deben subir al Palacio Real para detener la aniquilación definitiva del mundo. La última parte de Thousand-Year Blood War presenta los enfrentamientos definitivos, el revelado total de los Bankai restantes y un desenlace épico ampliado por su creador original.

Ficha Técnica