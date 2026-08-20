Sedapal informa de corte de agua en Lima y Callao: ¿qué dsitritos se verán afectados y en qué horarios? | Foto: Composición EC
Sedapal informa de corte de agua en Lima y Callao: ¿qué dsitritos se verán afectados y en qué horarios? | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

JUEVES 20 DE AGOSTO

Chorrillos (0:00 a.m. - 8:00 p.m.)

  • A.H SANTA TERESA DE CHORRILLOS
  • A.H SANTA TERESA DE VILLA
  • A.H SANTA TERESITA DE VILLA
  • A.H VILLA VENTURITO
  • A.H VILLA VENTURO
  • A.H VIAS DE ATE
  • COOP VIA DE ATE

Ate (3:00 a.m. - 7:00 p.m.)

  • APV MARIA REYNA DE LOS ÁNGELES
  • ASOC 8 DE DICIEMBRE
  • ASOC LA ESTRELLA
  • ASOC FUNDO SANTA CLARA
  • ASOC MARIA REYNA DE LOS APOSTOLES
  • ASOC LAS PALMERAS
  • URB CENTRO POBLADO SANTA CLARA
  • URB EX-FUNDO LA ESTRELLA
  • URB LOS ROBLES DE ATE 1RA ETAPA
  • URB LOS ROBLES DE ATE 2DA ETAPA

San Juan de Miraflores (3:00 a.m. - 7:00 p.m.)

  • SECTOR 304

San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. - 9:00 p.m.)

  • A.H 19 DE ABRIL
  • A.H 19 DE ABRIL AMPL
  • A.H BELEN
  • A.H EL PROGRESO
  • A.H JORGE CHAVEZ
  • A.H PROLOG. AMAUTA
  • A.H SEÑOR DE LOS MILAGROS-PARCELA A
  • A.H UP DE LA ESPERANZA SECTOR: BRISAS HUASCAR
  • A.H UPIS HUASCAR
  • A.H UPIS HUASCAR DE CANTO GRANDE
  • A.H UPIS HUASCAR SECT. C-EL AMAUTA
  • A.H VIRGEN DEL CARMEN
  • A.H VISTA ALEGRE
  • AGRU AMPLIACIÓN VISTA ALEGRE I
  • AGRU BELÉN AMPL.
  • AGRU EL BOSQUE MARIATEGUI
  • AGRU TARAPACA
  • AGRU UTUPARA
  • AGRU VISTA ALEGRE
  • AGRU VISTA ALEGRE - PARCELA A Y B

Ate (6:00 a.m. - 10:00 p.m.)

  • APV MARIA REYNA DE LOS ÁNGELES
  • ASOC 8 DE DICIEMBRE
  • ASOC LA ESTRELLA
  • ASOC FUNDO SANTA CLARA
  • ASOC MARIA REYNA DE LOS APOSTOLES
  • ASOC LAS PALMERAS DE ATE
  • ASOC LAS PALMERAS
  • URB CENTRO POBLADO SANTA CLARA
  • URB EX-FUNDO LA ESTRELLA
  • URB LOS ROBLES DE ATE 1RA ETAPA
  • URB LOS ROBLES DE ATE 2DA ETAPA

Miraflores (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)

  • URB MIRAFLORES
  • URB SAN ANTONIO

Miraflores (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)

  • URB MIRAFLORES

Comas (7:00 a.m. - 7:00 p.m.)

  • U POP SAN JUAN BAUTISTA
  • URB LA ALBORADA
  • URB POPULAR SAN CARLOS