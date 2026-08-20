El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
JUEVES 20 DE AGOSTO
Chorrillos (0:00 a.m. - 8:00 p.m.)
- A.H SANTA TERESA DE CHORRILLOS
- A.H SANTA TERESA DE VILLA
- A.H SANTA TERESITA DE VILLA
- A.H VILLA VENTURITO
- A.H VILLA VENTURO
- A.H VIAS DE ATE
- COOP VIA DE ATE
Ate (3:00 a.m. - 7:00 p.m.)
- APV MARIA REYNA DE LOS ÁNGELES
- ASOC 8 DE DICIEMBRE
- ASOC LA ESTRELLA
- ASOC FUNDO SANTA CLARA
- ASOC MARIA REYNA DE LOS APOSTOLES
- ASOC LAS PALMERAS
- URB CENTRO POBLADO SANTA CLARA
- URB EX-FUNDO LA ESTRELLA
- URB LOS ROBLES DE ATE 1RA ETAPA
- URB LOS ROBLES DE ATE 2DA ETAPA
San Juan de Miraflores (3:00 a.m. - 7:00 p.m.)
- SECTOR 304
San Juan de Lurigancho (4:00 a.m. - 9:00 p.m.)
- A.H 19 DE ABRIL
- A.H 19 DE ABRIL AMPL
- A.H BELEN
- A.H EL PROGRESO
- A.H JORGE CHAVEZ
- A.H PROLOG. AMAUTA
- A.H SEÑOR DE LOS MILAGROS-PARCELA A
- A.H UP DE LA ESPERANZA SECTOR: BRISAS HUASCAR
- A.H UPIS HUASCAR
- A.H UPIS HUASCAR DE CANTO GRANDE
- A.H UPIS HUASCAR SECT. C-EL AMAUTA
- A.H VIRGEN DEL CARMEN
- A.H VISTA ALEGRE
- AGRU AMPLIACIÓN VISTA ALEGRE I
- AGRU BELÉN AMPL.
- AGRU EL BOSQUE MARIATEGUI
- AGRU TARAPACA
- AGRU UTUPARA
- AGRU VISTA ALEGRE
- AGRU VISTA ALEGRE - PARCELA A Y B
Ate (6:00 a.m. - 10:00 p.m.)
- APV MARIA REYNA DE LOS ÁNGELES
- ASOC 8 DE DICIEMBRE
- ASOC LA ESTRELLA
- ASOC FUNDO SANTA CLARA
- ASOC MARIA REYNA DE LOS APOSTOLES
- ASOC LAS PALMERAS DE ATE
- ASOC LAS PALMERAS
- URB CENTRO POBLADO SANTA CLARA
- URB EX-FUNDO LA ESTRELLA
- URB LOS ROBLES DE ATE 1RA ETAPA
- URB LOS ROBLES DE ATE 2DA ETAPA
Miraflores (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)
- URB MIRAFLORES
- URB SAN ANTONIO
Miraflores (7:00 a.m. - 10:00 p.m.)
- URB MIRAFLORES
Comas (7:00 a.m. - 7:00 p.m.)
- U POP SAN JUAN BAUTISTA
- URB LA ALBORADA
- URB POPULAR SAN CARLOS
Seguir temas