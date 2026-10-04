Las urnas ya concentran la atención de millones de peruanos este domingo 4 de octubre, fecha en la que se desarrollan las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Una de las preguntas que más se repite durante la jornada es a qué hora aparecerá el denominado flash electoral, qué diferencia existe frente al conteo oficial y cuándo los ciudadanos podrán comenzar a revisar las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las principales encuestadoras tienen previsto presentar sus resultados a boca de urna alrededor de las 5:00 p. m., inmediatamente después del cierre de la votación.

¿A qué hora sale el flash electoral HOY 4 de octubre?

El flash electoral está previsto para las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre, hora en la que culmina oficialmente la jornada de votación. Este resultado corresponde a una medición de boca de urna realizada por empresas encuestadoras y constituye una proyección estadística sobre la votación, por lo que no debe confundirse con el resultado oficial de la ONPE.

La expectativa será especialmente alta en Lima Metropolitana, donde se disputa una de las alcaldías con mayor atención política del país. Sin embargo, el flash también permitirá conocer proyecciones sobre otras jurisdicciones, mientras millones de ciudadanos esperan saber quiénes se encaminan a ganar las alcaldías y gobiernos regionales para el periodo 2027-2030. En estas elecciones están convocados más de 26 millones de electores.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de la ONPE?

A diferencia del boca de urna, los resultados de la ONPE provienen del procesamiento de las actas electorales. El organismo electoral habilitará su plataforma oficial para que los ciudadanos puedan seguir el avance de las cifras conforme se incorporen y procesen las actas provenientes de los locales de votación de todo el país.

La ONPE ha señalado que los primeros resultados oficiales podrán comenzar a difundirse desde las 5:00 p. m., aunque el avance será progresivo y no significa que a esa hora ya exista un resultado definitivo. La velocidad del conteo puede variar considerablemente entre circunscripciones debido a la llegada y procesamiento de actas, especialmente cuando se trata de zonas alejadas o rurales.

Flash electoral vs. resultados oficiales: ¿cuál es la diferencia?

La diferencia es fundamental. El boca de urna se construye a partir de una muestra estadística de electores consultados después de votar, mientras que los resultados oficiales de la ONPE se elaboran a partir de las actas electorales de las mesas de sufragio. Por ello, una proyección difundida a las 5:00 p. m. puede cambiar conforme avanza el conteo oficial.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se elegirán autoridades para distintos niveles de gobierno: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y miles de regidores. En total, están en juego 13.148 autoridades para el periodo 2027-2030. Por eso, el seguimiento de los resultados será largo y las cifras podrían cambiar durante las horas posteriores al cierre de las mesas.

Dónde consultar los resultados: los ciudadanos deberán recurrir al portal oficial de resultados de la ONPE, resultadoelectoral.onpe.gob.pe, para seguir el conteo conforme se actualice. Ante una elección con diferencias estrechas, lo recomendable es no considerar ganador definitivo a un candidato únicamente por el flash electoral: la proclamación oficial depende del desarrollo completo del proceso electoral y de las autoridades electorales competentes.

Qué cargos se eligen hoy

Los ciudadanos elegirán a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. A nivel provincial, estarán en disputa 196 alcaldías y 1.724 regidurías, mientras que en el ámbito distrital se escogerán 1.696 alcaldes y 9.118 regidores.

En Lima Metropolitana se instalaron mesas en 1.887 locales de votación, mientras que el Callao cuenta con 224 locales. Una vez que se conozcan las primeras cifras, los electores deberán esperar la actualización oficial de la ONPE antes de considerar consolidada una victoria, pues solo el cómputo institucional y la posterior proclamación validarán a las nuevas autoridades.

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