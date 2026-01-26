El mundo del anime está viviendo un momento sin precedentes este 2026. Con el anuncio oficial de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, se ha confirmado un hecho que parecía imposible hace algunos años: “Dragon Ball”, “ONE PIECE”, “Naruto” y “Bleach” volverán a tener emisiones activas dentro del mismo periodo anual, algo que no ocurría desde hace más de 14 años.

Este acontecimiento marca un antes y un después para la industria del anime y para millones de fans alrededor del mundo que crecieron con estas franquicias, consideradas los pilares del shonen moderno.

El regreso oficial de “Dragon Ball” al anime canónico

La confirmación de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” es la pieza clave que completa este hito histórico. La nueva serie es una continuación oficial y canónica de “Dragon Ball Super”, retomando la historia tras el arco de la Supervivencia del Universo.

Desde el final del anime en 2018, la franquicia se había mantenido activa a través de películas y el manga, pero sin una serie televisiva regular. Con esta nueva producción en marcha para 2026 o inicios de 2027, “Dragon Ball” regresa plenamente al formato que lo convirtió en un fenómeno global.

El “Big Three” del shonen vuelve a coincidir

Durante los años 2000, “ONE PIECE”, “Naruto” y “Bleach” dominaron la televisión japonesa y la cultura pop internacional. Sin embargo, desde 2012 no coincidían con emisiones nuevas y relevantes en un mismo año.

Ahora, este escenario cambia por completo:

“ONE PIECE” continúa con nuevos episodios y arcos decisivos en su recta final.

continúa con nuevos episodios y arcos decisivos en su recta final. “Bleach” sigue expandiendo la saga de Thousand-Year Blood War, devolviendo a la franquicia a su máximo nivel de popularidad.

sigue expandiendo la saga de Thousand-Year Blood War, devolviendo a la franquicia a su máximo nivel de popularidad. “Naruto”, a través de proyectos especiales y nuevas animaciones vinculadas a su aniversario, vuelve a tener presencia activa dentro del calendario anual del anime.

Con estas tres franquicias nuevamente en circulación y el regreso de “Dragon Ball”, el año se convierte en un punto de encuentro histórico para los gigantes del shonen.

Un evento que no ocurría desde la era dorada del anime

La última vez que “Dragon Ball”, “ONE PIECE”, “Naruto” y “Bleach” compartieron protagonismo televisivo fue durante la llamada era dorada del anime, cuando estas series lideraban las ventas de manga y conversación global.

Desde entonces, el panorama cambió: finales definitivos, pausas prolongadas y transiciones a otros formatos alejaron a estas franquicias de una coincidencia directa. Por eso, su regreso conjunto no es solo una casualidad, sino un evento cultural de enorme peso para la historia del anime.

“Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, el detonante del momento histórico

El anuncio del nuevo anime de “Dragon Ball”, revelado durante el evento por el 40.º aniversario de la franquicia, actúa como el catalizador definitivo de este fenómeno. La historia de Goku y Vegeta junto a la Patrulla Galáctica y el villano Moro promete una narrativa ambiciosa, alineada con el regreso de los grandes títulos del shonen.

Con este movimiento, “Dragon Ball” no solo celebra su legado, sino que reafirma su lugar junto a “ONE PIECE”, “Naruto” y “Bleach” como uno de los pilares eternos del anime.

Un año que ya es histórico para el anime

Todo apunta a que 2026 y 2027 quedarán registrados como uno de los periodos más importantes en la historia del anime televisivo. Ver nuevamente a estas cuatro franquicias compartiendo conversación, audiencia y relevancia global es un sueño cumplido para millones de fans.