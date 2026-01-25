Escuchar
Dragon Ball anuncia su regreso con la participación de Hans Zimmer. (Foto: Toei Animation)

Dragon Ball celebró sus 40 años de historia con un video especial que ha sorprendido a fanáticos de todo el mundo por su música, compuesta por el legendario Hans Zimmer. Esta pieza audiovisual se lanzó de forma simultánea en todo el planeta como parte de las actividades del evento Dragon Ball Genkidamatsuri en Japón.

