Dragon Ball celebró sus 40 años de historia con un video especial que ha sorprendido a fanáticos de todo el mundo por su música, compuesta por el legendario Hans Zimmer. Esta pieza audiovisual se lanzó de forma simultánea en todo el planeta como parte de las actividades del evento Dragon Ball Genkidamatsuri en Japón.

La animación conmemorativa trae a la vida las icónicas ilustraciones del creador Akira Toriyama, transformándolas en una secuencia dinámica que recorre el crecimiento y las aventuras de Son Goku a lo largo de toda la franquicia.

La música del video, titulada “Infinite Future”, fue compuesta específicamente por Hans Zimmer, compositor reconocido por su trabajo en películas como “El Rey León” y “Piratas del Caribe”, aportando una banda sonora orquestal que eleva la emoción y la nostalgia para los fans.

The official 40th Anniversary 'DRAGON BALL' celebration video



Zimmer compartió sus impresiones sobre el proyecto, señalando que fue un “verdadero placer” formar parte de la celebración y que se inspiró profundamente en las ilustraciones de Toriyama para crear una pieza musical emocionante.

El lanzamiento de este video especial coincide con otras grandes novedades de la saga, incluida la confirmación de una nueva serie animada, “Dragon Ball Super: La patrulla galáctica”, que continuará la historia de la franquicia.

Dragon Ball anuncia su regreso con la participación de Hans Zimmer. (Foto: Toei Animation)

Con esta iniciativa, Dragon Ball no solo conmemora cuatro décadas de impacto en la cultura pop mundial, sino que también integra a uno de los compositores más reconocidos del cine contemporáneo.