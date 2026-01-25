Dragon Ball Super anuncia remake de la “Batalla de los Dioses” para este 2026

Escuchar
(2 min)
Dragon Ball Super anuncia remake de la “Batalla de los Dioses” para fines del 2026. (Foto: Captura de IG)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Dragon Ball sorprendió a sus fanáticos al confirmar un remake del anime Dragon Ball Super, titulado “Dragon Ball Super: Beerus”, que se estrenará en otoño de 2026 como parte de las celebraciones por los 40 años de la franquicia.

