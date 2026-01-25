Dragon Ball Super anuncia remake de la “Batalla de los Dioses” para este 2026

Dragon Ball sorprendió a sus fanáticos al confirmar un remake del anime Dragon Ball Super, titulado “Dragon Ball Super: Beerus”, que se estrenará en otoño de 2026 como parte de las celebraciones por los 40 años de la franquicia.

El anuncio se realizó durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri, celebrado en Japón, donde también se confirmó la continuación de la serie con “Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica”. Pero Beerus se presenta como una edición mejorada que reconstruye la historia original con animación renovada y nuevos cortes.

Este remake se enfocará en el arco inicial que adapta “Dragon Ball Z: La batalla de los dioses”, una de las primeras sagas del universo Dragon Ball Super, y promete ser una versión más fiel y visualmente actualizada de aquella historia.

Dragon Ball Super anuncia remake de la “Batalla de los Dioses” para fines del 2026. (Foto: Captura de IG)

A diferencia de una simple remasterización, “Dragon Ball Super: Beerus” incluirá escenas redibujadas, reconstrucción de secuencias y mejoras en diseño visual y sonoro, con el objetivo de acercarse más a los borradores originales de Akira Toriyama, creador de la saga.

La producción se emitirá en la televisión japonesa y se prevé que su estreno llegue entre septiembre y diciembre de 2026, marcando un hito dentro de los proyectos de Dragon Ball para este año.

Este remake no solo celebra cuatro décadas del éxito de Dragon Ball, sino que también representa una estrategia para reintroducir la historia a nuevas audiencias con una presentación más pulida y cinematográfica, además de dar pie a futuros proyectos animados dentro del universo de la serie.