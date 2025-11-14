"Dragon Ball Sparking! Zero" brilla ahora en las consolas de Nintendo.
"Dragon Ball Sparking! Zero" brilla ahora en las consolas de Nintendo.
/ Bandai Namco
Redacción EC
Redacción EC

A más de un año de su lanzamiento, el videojuego de pelea “Dragon Ball: Sparking! Zero” incursiona por primera vez en las consolas y este 14 de noviembre.

MIRA: Dragon Ball Sparking! Zero: 5 cosas que deberías saber antes de comprar el juego

El videojuego desarrollado por Spike Chunsoft y Bandai Namco es el sucesor de la recordada serie “Budokai Tenkaichi” de la época del PlayStation 2, ofreciendo un combate 3D que intenta imitar más fielmente la que veíamos en la saga creada por Akira Toriyama y reconocibles entornos que destacan por ser también destructibles.

Con más de 180 personajes sacados de diferentes series de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y algunas películas de Dragon Ball, “Sparking! Zero” se jacta de ser la mejor forma de experimentar la longeva franquicia.

La versión de “Dragon Ball: Sparking! Zero” que llega al Switch y Switch 2 ha implementado cambios como agregar controles de movimiento que hacen provecho de los Joy-Con de las consolas de Nintendo.

“Dragon Ball: Sparking! Zero” también está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC