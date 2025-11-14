A más de un año de su lanzamiento, el videojuego de pelea “Dragon Ball: Sparking! Zero” incursiona por primera vez en las consolas Nintendo Switch y Switch 2 este 14 de noviembre.

El videojuego desarrollado por Spike Chunsoft y Bandai Namco es el sucesor de la recordada serie “Budokai Tenkaichi” de la época del PlayStation 2, ofreciendo un combate 3D que intenta imitar más fielmente la que veíamos en la saga creada por Akira Toriyama y reconocibles entornos que destacan por ser también destructibles.

Con más de 180 personajes sacados de diferentes series de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y algunas películas de Dragon Ball, “Sparking! Zero” se jacta de ser la mejor forma de experimentar la longeva franquicia.

La versión de “Dragon Ball: Sparking! Zero” que llega al Switch y Switch 2 ha implementado cambios como agregar controles de movimiento que hacen provecho de los Joy-Con de las consolas de Nintendo.

“Dragon Ball: Sparking! Zero” también está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.