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Resumen

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Imagen del Banco Mundial de Semillas de Svalbard (Noruega).
Imagen del Banco Mundial de Semillas de Svalbard (Noruega).
/ SEEDVAULT.NO
Por Agencia Europa Press

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

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