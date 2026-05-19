El multimillonario Elon Musk perdió el juicio que había iniciado contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, en una disputa que puso bajo la lupa el origen y la transformación comercial de la empresa creadora de ChatGPT. Un jurado federal en California rechazó las acusaciones del empresario y despejó uno de los principales obstáculos legales para la eventual salida a bolsa de la compañía.

Musk, cofundador de OpenAI en 2015, acusaba a la firma de haber traicionado su misión original sin fines de lucro para convertirse en una empresa enfocada en obtener ganancias multimillonarias. Según su demanda, Altman y otros directivos habrían utilizado indebidamente las contribuciones iniciales del magnate, quien aseguró haber aportado unos 38 millones de dólares durante los primeros años del proyecto.

Sin embargo, el jurado concluyó que Musk presentó la demanda demasiado tarde y determinó que el caso estaba fuera del plazo legal permitido. La decisión fue tomada de forma unánime tras menos de dos horas de deliberación.

Durante el proceso judicial, OpenAI sostuvo que Musk conocía desde hace años los planes para adoptar una estructura con fines comerciales e incluso respaldó esa posibilidad cuando aún formaba parte de la organización. La compañía también argumentó que el empresario actuó motivado por intereses competitivos, ya que actualmente lidera su propia firma de inteligencia artificial, xAI.

Aunque la sentencia representa una importante victoria para OpenAI, el juicio dejó expuestas tensiones internas, cuestionamientos éticos y dudas sobre el rumbo de la inteligencia artificial. Parte de los testimonios y documentos revelados durante las audiencias mostraron disputas por el control de la empresa y diferencias sobre cómo desarrollar una IA “para beneficio de la humanidad”.

El caso también atrajo atención global porque coincidió con el enorme crecimiento de OpenAI tras el éxito de ChatGPT y las multimillonarias inversiones de compañías como Microsoft. Analistas consideran que el fallo fortalece la posición de la empresa en momentos en que busca consolidarse como uno de los gigantes tecnológicos más poderosos del sector.

Tras conocerse el veredicto, Musk adelantó que apelará la decisión y criticó el fallo al considerar que se basó en una “cuestión técnica de calendario” más que en el fondo de las acusaciones.