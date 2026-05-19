Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(COMBO) This combination of pictures created on March 01, 2024 shows Sam Altman, CEO of OpenAI in San Francisco, California, on November 16, 2023 and X (formerly Twitter) CEO Elon Musk in Krakow, on January 22, 2024. Elon Musk has launched a legal case against OpenAI, the AI firm he helped to set up in 2015, accusing its leaders of a "betrayal" of its founding mission. El magnate, que dejó OpenAI en 2018, argumentó en documentos presentados ante un tribunal de San Francisco el 29 de febrero de 2024 que la empresa siempre tuvo la intención de ser una entidad sin ánimo de lucro. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Sergei GAPON / AFP)
(COMBO) This combination of pictures created on March 01, 2024 shows Sam Altman, CEO of OpenAI in San Francisco, California, on November 16, 2023 and X (formerly Twitter) CEO Elon Musk in Krakow, on January 22, 2024. Elon Musk has launched a legal case against OpenAI, the AI firm he helped to set up in 2015, accusing its leaders of a "betrayal" of its founding mission. El magnate, que dejó OpenAI en 2018, argumentó en documentos presentados ante un tribunal de San Francisco el 29 de febrero de 2024 que la empresa siempre tuvo la intención de ser una entidad sin ánimo de lucro. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Sergei GAPON / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS SERGEI GAPON
Por Redacción EC

El multimillonario Elon Musk perdió el juicio que había iniciado contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, en una disputa que puso bajo la lupa el origen y la transformación comercial de la empresa creadora de ChatGPT. Un jurado federal en California rechazó las acusaciones del empresario y despejó uno de los principales obstáculos legales para la eventual salida a bolsa de la compañía.

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