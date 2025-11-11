¿Problemas controlando la enorme cantidad de aplicaciones que tienes en tus dispositivos Android? Google ha traído una solución parcial a este problema con una actualización al su tienda de apps, Play Store, que te permitirá desinstalar remotamente programas en múltiples dispositivos.

La función, que se está implementando paulatinamente, llega específicamente con la versión de Play Store v48.8 y añade a las páginas de todos los apps una lista de los dispositivos donde tienes instalado el programa, siempre y cuando utilicen tu misma cuenta de Google.

¿Por qué esto importa?

Si utilizas más de un dispositivo Android es común que de tanto en tanto dejes de utilizar un programa, sea un juego que ya has pasado o una aplicación cuyas funciones ya no desees. Este cambio no solo facilita el desinstalar el programa de todos los dispositivos en un solo lugar, sino que también te muestra todos – incluso los que te has olvidado- en los que has instalado con tu cuenta personal de Google, lo que ayuda a mantener una mayor seguridad respecto a tus datos personales.

Cabe señalar que esta actualización no es la única forma de desinstalar remotamente las aplicaciones de uno de tus dispositivos Android y usuarios actualmente pueden hacerlo abriendo el app de Play Store y entrando a la sección Gestionar apps y dispositivos a través de tu perfil, la que te mostrará todos los dispositivos vinculados en esa cuenta en particular.

De ahí, simplemente tendrás que seleccionar cuál es el dispositivo del cual quieres borrar programas en la lista de todas las que han sido instaladas en ese aparato en particular y confirmar la desinstalación.

Lo genial del asunto es que ambos métodos se complementan, permitiéndote con uno borrar un solo programa con facilidad de todos tus aparatos Android y el otro limpiar un dispositivo en particular de todos los apps que ya no necesites.