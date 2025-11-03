Cuando Apple reveló su iniciativa de inteligencia artificial Apple Intelligence en junio del 2024 lo hizo con la promesa de que su curtida asistente personal, Siri, recibiría una necesaria renovación para ponerla a la altura de sus rivales en el mercado, con mejores capacidades para entender el contexto de los comandos y servir mejor a las necesidades del usuario. Casi año y medio después la promesa sigue inclumplida, aunque esto podría terminar pronto con la ayuda de uno de sus rivales: Google.

Y es que según el sitio de noticias Bloomberg, la compañía de la manzana ha puesto pare a sus intentos de crear una IA internamente y ha firmado un acuerdo con Google para trabajar en un modelo personalizado de Siri basado en las capacidades de su propia inteligencia artificial, Gemini.

No es la primera vez que Apple recurre a ayuda externa respecto a sus problemas IA y la compañía previamente había incorporado a ChatGPT de OpenAI para potenciar los servicios con los que Siri tenía problemas, como la creación de imágenes y corrección de gramática, pero al menos los reportes de este nuevo con trato parecen insinuar una colaboración más cercana entre las compañías.

¿Qué forma tendrá esta? Según Mark Gurman en su boletín Power On, Siri mantendrá la interfaz de usuario de Apple, mientras que solo las nuevas funcionaes estarán impulsadas por el modelo que está creando en colaboración con Google, el cual adicionalmente se ejecutará desde servidores privados de los creadores del iPhone.

El objetivo final de Apple es empoderar App Intents, un sistema que permite a sus usuarios navegar por su celular solamente con comandos de voz, permitiéndole – según Gurman - a Siri encontrar “una fotografía, editarla y enviarla”, dictar y publicar un post a Instagram o agregar elementos a tu canasta en un programa de compras.

Se espeera que la nueva versión de Siri esté disponible para el segundo trimestre de 2026.