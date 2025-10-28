Google planea reactivar una planta nuclear cerrada en el 2020 para impulsar su inteligencia artificial

Google presentó el lunes un plan para reactivar una planta nuclear en Iowa, en Estados Unidos, con el objetivo de alimentar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Según un anuncio conjunto con la empresa eléctrica NextEra Energy, la planta Duane Arnold Energy Center -cerrada en 2020- volvería a estar operativa en 2029 “para ayudar a alimentar la creciente infraestructura de nube e IA de Google en Iowa”, señalaron ambas compañías.

Google firmó un acuerdo de 25 años para comprar energía de la instalación una vez que la planta sea reactivada.

La instalación será propiedad 100% de NextEra, que llegó a un acuerdo con los propietarios minoritarios para adquirir la participación en la planta.

El acuerdo entre Google y NextEra subraya la última colaboración entre gigantes tecnológicos y compañías de la industria eléctrica.

La IA se ha convertido en una importante fuente de demanda energética. En abril, la Agencia Internacional de Energía proyectó que el consumo de electricidad por parte de los centros de datos se duplicará para 2030.