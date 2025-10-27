“Halo: Campaign Evolved” llegará en 2026 y será la primera entrega de la saga en debutar en PlayStation 5

Halo Studios ha anunciado el lanzamiento de su nuevo remake “Halo: Campaign Evolved”, que llegará en 2026 para consolas Xbox y será la primera entrega de la saga en debutar en PlayStation, con gráficos mejorados a 4k, controles refinados y un nuevo modo cooperativo ‘online’ para hasta cuatro jugadores.

Este nuevo título es el remake del videojuego “Halo: Combat Evolved” que, lanzado en el año 2001 y desarrollado por Bungie Studios, dio inicio a la saga como una historia de disparos en primera persona en la que los jugadores se encuentran en un futuro donde la humanidad lucha contra la poderosa raza de alienígena Covenant.

Ahora, este videojuego considerado “icono cultural” se renovará con “Halo: Campaign Evolved”, que conservará el impacto de la campaña original y todos sus “momentos especiales”, recreado en Unreal Engine con gráficos 4K, animaciones actualizadas, música remasterizada y diálogos regrabados.

Este nuevo capítulo de la franquicia llegará el próximo año 2026 y, además de su lanzamiento en consolas Xbox, debutará como la primera entrega de la saga en estar disponible para PlayStation, como ha detallado la compañía en un comunicado en Xbox Wire.

De esta forma, tanto nuevos jugadores como usuarios de toda la vida, podrán jugar a Halo: Campaign Evolved en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Steam y PlayStation 5, asimismo será compatible con Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere, además de llegar desde el primer día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Entre las novedades que incluirá este título, además de las mejoras de gráficos y animaciones, también incorporará una selección de armas y vehículos clásicos de títulos posteriores de Halo. Además, añadirá tres nuevas misiones de campaña adicionales, diseñadas para “expandir y celebrar la aventura que lo inició todo”, con nuevos enemigos.

Igualmente, Xbox ha indicado que también llegará con soporte para la experiencia original de pantalla dividida local para que jueguen dos usuarios en consola y, por primera vez, contará con un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores ‘online’, en Xbox, PC y PlayStation 5. Cabe destacar que esta entrega también contará con juego cruzado y progresión cruzada.

Con todo ello, los jugadores podrán revivir las historias de la primera entrega de la franquicia con Halo: Campaign Evolved durante el próximo año. “La campaña ha sido reconstruida para que parezca artesanal e inmersiva, fiel a lo que los jugadores recuerdan, no solo visualmente, sino emocionalmente”, ha sentenciado el productor ejecutivo Damon Conn.