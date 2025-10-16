El CEO de OpenAI, Sam Altman, destacó que su empresa “no ha sido electa como la policía moral del mundo”, solo un día después de que anunciara una nueva actualización a su popular modelo IA ChatGPT que habilitaba a sus usuarios adultos el pedir contenido más “picante”, como literatura erótica.
MIRA: Conversaciones eróticas con ChatGPT: OpenAI permitirá este contenido a adultos verificados desde diciembre
En un mensaje en la red social X (antes Twitter), Altman escribió que este último punto “causó más impacto de lo que pensaba” y que “solo pretendía ser un ejemplo de cómo vamos a intentar dar más libertad a los usuarios adultos”.
El alto ejecutivo también aclaró que los cambios a ChatGPT en diciembre no cambiará otras políticas relacionadas a sus usuarios adolescentes, donde “han tomado la decisión de priorizar la seguridad por encima de la privacidad y libertad”, así como relajar sus medidas relacionadas a la salud mental.
“Nos importa mucho el principio de tratar a los usuarios adultos como adultos”, agregó. “A medida que la IA cobra más importancia en la vida de las personas, permitirles mucha libertad para utilizarla como deseen es una parte importante de nuestra misión.”.
Aunque señaló que esto no se aplica de forma generalizada y que seguirán sin permitir cosas que causen daños a terceros y darán un trato diferente a las personas que están sufriendo una crisis de salud mental para protegerlas.
“Pero no somos la policía moral elegida del mundo. Del mismo modo que la sociedad diferencia otros límites apropiados (las películas para adultos, por ejemplo), queremos hacer algo similar aquí”, concluyó.
