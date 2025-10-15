YouTube: usuarios reportan caída mundial de la plataforma de videos

Usuarios del mundo han reportaado la caída de YouTube, la plataforma de videos de Google. Por medio de la plataforma DownDetector, comenzaron los primeros informes.

De acuerdo con los reportes, el 51% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, 30% con la transmisión de video y 18% con el sitio web.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, DownDetector ha sumado 6 mil 337 informes con problemas en la plataforma.

Al intentar reproducir un video salió el mensaje “Se ha producido un error. Vuelve a intentarlo más tarde”.

Por el momento, la plataforma de videos de Google no ha dado a conocer detalles sobre esta caída. Al momento, todo parece indicar que la caída fue en diferentes países y poco a poco va recuperándose el acceso.

A algunos usuarios también les indicó que no cuentan con internet al momento de ingresar a YouTube, sin embargo, no debes preocuparte ya que todo es parte de los problemas que está presentando la plataforma.

Los reportes de la caída de YouTube comenzaron al rededor de las 6:00 p.m. Una hora después de los primeros informes, DownDetector sumó 14 mil 829.